Imesc promove os primeiros mutirões de perícias em Bauru nesta semana

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, em parceria com o Tribunal de Justiça, realizará os primeiros mutirões de perícias em Medicina Legal de 2025 nesta quinta e sexta-feira (30 e 31 de janeiro), a partir das 7h, no Fórum de Bauru. A ação beneficiará a 3ª Região Administrativa Judiciária (RAJ), que abrange 27 cidades, com 465 atendimentos agendados para pessoas que dependem da justiça gratuita, réus presos e soltos.

Os mutirões contarão com a atuação de cinco peritos médicos, que realizarão os atendimentos em salas disponibilizadas no Fórum de Bauru, localizado na Rua Amazonas, 1-41 BLOCO I – Parque Paulistano. Para os cidadãos impossibilitados de se deslocar até as salas, haverá atendimento em formato “drive-thru”, nas ambulâncias e veículos estacionados em pontos estratégicos.

“Essas ações são fundamentais para reduzir a demanda reprimida, garantir celeridade nos processos judiciais e atender de forma digna às necessidades da população. Em 2024, realizamos 11 mutirões e atendemos mais de 3.000 pessoas, mostrando o compromisso do Imesc com a justiça e cidadania”, destacou o superintendente do instituto, Alexandre Silveira Pessôa.

Os atendimentos incluirão perícias nas áreas securitárias e indenizatórias, DPVAT, obrigações de fazer, previdenciárias, e psiquiátricas (criminal, interdição e internação compulsória). Na quinta-feira, estão agendadas 305 perícias, e na sexta-feira, outras 160. Apenas pessoas previamente intimadas pelo Judiciário serão atendidas.