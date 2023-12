Imesc promove Força Tarefa em Campinas

Entre os dias 11 a 15 de dezembro, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia (Imesc) autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo colocará em prática uma força tarefa no Fórum de Campinas, atendendo aproximadamente 500 casos agendados.

Peritos dedicarão seus esforços diariamente para importantes casos envolvendo muitas famílias do município e região. As perícias serão para analisar vários quadros de saúde em ações securitárias, previdenciárias, de interdição, indenizatórias e de obrigação de fazer. Vale ressaltar que só serão periciadas as pessoas previamente intimadas pelo Judiciário.

O superintendente do Imesc, Dr. Ismar de Freitas Júnior, destaca: “Estamos comprometidos em proporcionar respostas rápidas e qualificadas, contribuindo para a efetividade da justiça em Campinas”, comentou.

O atendimento acontecerá nas dependências do Fórum Campinas – Cidade Judiciária, 1.133, localizado na Av. Francisco de Arruda Xavier, 300 – Jd Santana – Cidade Judiciária.

“A iniciativa visa agilizar os laudos essenciais para a continuidade dos processos dos cidadãos de Campinas. São demandas importantes com reflexo social enorme. Estamos tratando de vidas e necessidades de muitas famílias”, afirma a Dra. Luciana Cury, uma das diretoras do Instituto.

As pessoas que não tiverem condições de se locomover até as salas, serão atendidas nas ambulâncias e nos veículos que ficarão estacionados em pontos indicados, em formato “drive thru”.

Essa ação visa não apenas aliviar a espera dos cidadãos, mas também fortalecer a parceria entre o Instituto e a comunidade, reforçando o compromisso com a celeridade nos processos judiciais e qualidade nas perícias.

Serviço:

Mutirões do Imesc no Fórum de Campinas

Datas: segunda-feira (11/12) até sexta-feira (15/12);

Hora: das 08h às 16h15min;

Local: Av. Francisco de Arruda Xavier, 300 – Jd Santana – Cidade Judiciária.