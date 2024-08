Imesc institui a Comissão de Pesquisa do instituto

Na manhã de segunda-feira, 26 de agosto, o Centro de Estudos do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), representado pela diretora profa. dra. Cintia Tokio, oficializou a criação da Comissão de Pesquisa do instituto.

A principal missão da Comissão de Pesquisa é fomentar o interesse acadêmico entre os peritos do Imesc, incentivando a realização de pesquisas, a publicação de artigos, a indexação de dados e a padronização de laudos. Além disso, a comissão buscará promover a participação em congressos e outros eventos acadêmicos, com o objetivo de otimizar o trabalho realizado pelo Imesc e direcionar as políticas públicas a partir de dados científicos robustos.

A comissão é composta pelos servidores: Cintia Tokio, Claudia Garcia Pettan, Jorge Paulo Jardi dos Santos, Juliana Lugani Pinto, Luiz Felipe Rigonatti, Maria Alice Pollo Araújo e Maria Eliza Teserolli. Todos acreditam que a criação desta comissão abre um caminho estimulante e promissor para a inovação no instituto, e celebram com confiança as oportunidades que se apresentam.