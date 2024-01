Imesc anuncia os mutirões de Medicina Legal para o primeiro semestre de 2024

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania colocará em prática uma série de mutirões programados para o primeiro semestre de 2024, visando atender às necessidades de saúde da população, além de dar celeridade aos processos judiciais.

Serão trabalhados nesses mutirões procedimentos para analisar quadros de saúde em perícias securitárias, indenizatórias, DPVAT, obrigação de fazer, previdenciárias e psiquiátricas: criminal, interdição e internação compulsória. Vale ressaltar que só serão periciadas as pessoas previamente intimadas pelo Judiciário.

As pessoas que precisarem ser periciadas e não tiverem condições de se locomover até dentro dos locais de atendimentos, serão periciadas em ambulâncias e veículos que ficarão nos estacionamentos dos pontos indicados, em formato drive in.

Em fevereiro serão realizados dois mutirões: o primeiro ocorrerá na sede do Imesc, no sábado (3/02), em São Paulo, na Rua Barra Funda, 824, com 1120 perícias agendadas, apenas interdição, das 7h às 13h. As perícias de Interdição/Curatela, umas das mais solicitadas pelo poder judiciário, servem para analisar quadro de saúde de pessoas com doenças com alzheimer, demência senil, sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), paralisia cerebral entre outras.

O segundo no Tribunal de Justiça de Mogi das Cruzes, na sexta-feira (23/02), com 300 perícias agendadas, que acontecerá no Bairro Centro Cívico, na Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, 159, das 9 h às 15h30.

O terceiro mutirão está agendado para quinta e sexta-feira (14 e 15/03), na cidade de Araçatuba, no Fórum da cidade, na Praça Maurício Martins Leite, 60, Vila São Paulo, das 8 h às 16 h, com 700 agendamentos, reforçando o compromisso do Imesc em alcançar diversas regiões do Estado.

E entre sexta-feira e sábado (24 e 25/05), São José do Rio Preto será o palco do quarto mutirão, com 750 agendamentos, ampliando ainda mais o alcance dos serviços oferecidos. Os atendimentos acontecerão no Fórum Criminal do município, localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro. No primeiro dia o atendimento acontecerá das 7 h às 16 h e o segundo dia das 7 h às 11 h.

Ainda estão sendo definidos mutirões, neste primeiro semestre de 2024, nas cidades de Santos e Sorocaba. Estes eventos proporcionarão serviços de saúde cruciais para aqueles que buscam assistência médica.

Ao longo destes mutirões, o Imesc visa atender um total de 2870 pessoas, proporcionando cuidados médicos essenciais e promovendo o bem-estar da comunidade. Essas iniciativas representam o compromisso contínuo do Imesc em garantir acesso à saúde de qualidade em diferentes localidades do Estado de São Paulo por meio dos seus laudos, que auxiliam os juízes, na maioria das vezes, sempre nos casos de Justiça Gratuita, para aqueles em que a parte não tem condições financeiras para arcar com os custos do processo.

Para mais informações e esclarecimentos, favor contatar a assessoria do Imesc: (11) 9.9356-1376