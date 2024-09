Imerso Mar desembarca no Shopping D com experiência imersiva sobre o oceano

A imensidão da vida marinha será o tema principal do evento que chega ao Shopping D a partir de 10 de setembro. O empreendimento que já é conhecido como o Shopping da Diversão, agora oferece a seus frequentadores mais uma atração inédita. O “Imerso Mar” é uma experiência sensorial para que todos possam aprender sobre a biodiversidade subaquática de forma dinâmica e lúdica.

“Para o nosso público, buscamos o equilíbrio entre o aprendizado e a diversão. E foi justamente com esse espírito que escolhemos mais essa atração. O “Imerso Mar” explora a vida submersa marinha e, com isso, queremos incentivar as novas gerações, principalmente, a amar, respeitar e proteger nossos oceanos de uma forma lúdica e divertida”, diz Stella Pinheiro, gerente de Marketing do Shopping D.

Com abordagem inovadora para incentivar a família toda a aprender sobre a magia que acontece abaixo da superfície, o evento conta com projeções de alta qualidade que recriam o ambiente oceânico em detalhes vívidos, apresentações educativas de criaturas marinhas e seu habitat abordando aspectos biológicos, ecológicos e conservacionistas, tudo isso acompanhado de efeitos sensoriais para estimular os visitantes a se sentirem submersos.

Cada sessão tem duração de aproximadamente 15 minutos, no qual o público terá a oportunidade de vivenciar experiências reais sobre o fundo do mar. O “Imerso Mar” é uma combinação de arte, ciência e tecnologia. No momento em que os visitantes entram no espaço são imediatamente transportados para um novo mundo e ficam frente a frente com gigantes do fundo do mar.

“O “Imerso Mar” não é apenas uma exposição ou um evento, é uma viagem profunda que utiliza tecnologia de ponta para transportar seus visitantes para o coração do oceano. Nossa missão é aproximar as pessoas do incrível mundo subaquático, despertando curiosidade, respeito e admiração por essa parte tão vital do nosso planeta”, diz Geanderson Martins, representante e um dos idealizadores do Imerso Mar.

Serviço

Imerso Mar no Shopping D

Endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 1100 – Canindé – São Paulo

Horários: Seg. a sex. das 14h às 22h / sábado das 12h às 22h / domingos e feriados das 12h às 21h

Valor: R$ 40 (valor único por pessoa)

Capacidade: 30 pessoas por vez

Tempo de duração: 15 minutos