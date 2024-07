Imagens de câmeras de segurança da CPTM ajudam Polícia Civil a esclarecer homicídio

Imagens das câmeras de segurança das estações Tatuapé e Itaim Paulista da CPTM, além das do trem, auxiliaram na identificação e detenção, nesta sexta-feira (12), do autor da morte de um homem, de 26 anos, ocorrida no último domingo (7).

Por meio do trabalho integrado da Gerência de Segurança da CPTM e dos policiais do 50° Distrito Policial, as imagens foram analisadas e foi possível identificar o suspeito.

A CPTM, sempre que acionada, colabora com as investigações policiais, inclusive com o resgate das imagens do trem.