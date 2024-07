Ilusionistas Henry & Klauss recebem placa comemorativa pelo recorde de público em Brasília

Os renomados ilusionistas Henry & Klauss, considerados os maiores da América Latina, conquistaram mais um feito notável em sua carreira. Entre os dias 10 e 12 de maio, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, foi palco de uma performance mágica, que reuniu um público impressionante de 12 mil pessoas.

O elogiado espetáculo “Illusion Show – Uma Jornada Mágica” marcou um recorde de público na capital federal. Aplaudidos por sua habilidade em criar ilusões deslumbrantes e experiências imersivas, os artistas foram homenageados com uma placa comemorativa pelo feito extraordinário.

A cerimônia de entrega da placa ocorreu na tarde de ontem (30/07), no Museu da República. Durante o evento, a dupla também foi homenageada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A Secretária Adjunta, Patrícia Paraguassu, e o Subsecretário, João Filho de Sousa Cândido estiveram presentes para entregar a placa e parabenizar os ilusionistas pelo sucesso.

Com mais de 15 anos de trajetória no cenário internacional, Henry & Klauss são reconhecidos por sua capacidade única de transformar o ilusionismo em uma experiência grandiosa e inovadora. O “Illusion Show – Uma Jornada Mágica” é a mais recente adição ao seu repertório impressionante, que já lhes rendeu diversos prêmios e elogios ao redor do mundo.

Recentemente, Henry & Klauss também receberam diploma de Honra ao Mérito, em cerimônia especial na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em reconhecimento pela venda de mais de 9 mil pessoas em sete sessões consecutivas, um recorde histórico no Palácio das Artes.

As homenagens consecutivas nas duas importantes capitais brasileiras ressaltam o sucesso e a popularidade dos ilusionistas, que continuam a encantar o público com suas performances inovadoras e cativantes.

Com uma trajetória marcada por apresentações aclamadas e ingressos esgotados, Henry & Klauss progridem ao estabelecer novos padrões na arte da ilusão. A dupla está atualmente em turnê por diversas cidades do Brasil, prometendo trazer ainda mais magia e encantamento aos palcos.

Além disso, entraram mais uma vez para a história ao quebrar o recorde mundial de “O menor tempo de escape de camisa de força e de caixa com um veículo em alta velocidade”, durante participação no programa de TV “Lo Show dei Record”, em Monza, na Itália. O feito foi alcançado com um tempo impressionante de 38 segundos e 70 milésimos, garantindo-lhes um lugar de destaque no Guinness World Records™.

Os artistas seguem em cartaz pelo Brasil, com o espetáculo “Illusion Show – Uma jornada mágica”. Todos os ingressos estão disponíveis pelo site henryeklauss.com.br.