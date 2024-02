Iluminação pública de Mauá é 99,9% de LED

Quase 100% da iluminação pública de Mauá já é com lâmpadas de LED. As informações da Prefeitura que, por meio da secretaria de Serviços Urbanos, acompanha o trabalho realizado pela concessionária do serviço. As luminárias dessa tecnologia iluminam mais e consomem menos energia elétrica.

Nos últimos três anos, o trabalho de modernização do parque de iluminação do município foi intensificado. Desde janeiro de 2021, foram criados 773 novos pontos. Também nesse período, 3711 foram revitalizados.

Em Mauá, vigora uma PPP (parceria público-privada) entre a Prefeitura e a empresa Mauá Luz para prover o acesso a esse benefício. A parceria é responsável pela manutenção, revitalização e implantação do parque de iluminação pública da cidade.

Para solicitar uma manutenção, os munícipes podem entrar em contato pelo telefone 0800 680 1000 ou pelo site maualuz.com.br. O atendimento telefônico da empresa funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. O prazo para a equipe da Mauá Luz efetuar o serviço é de 48 horas. É importante ressaltar que em alguns casos esporádicos, o problema que causa a falta de iluminação pode estar em equipamento da Enel — nesses casos, o prazo é maior.

A Prefeitura, em horário comercial, também acolhe pedidos de implantação e revitalização pelo telefone (11) 4512-7661. Com isso, é gerado um número de protocolo pelo qual o munícipe pode acompanhar o desenvolvimento do pedido. A execução desse tipo de serviço dependerá de estudos de viabilidade técnica e financeira. Logradouros irregulares, especialmente em áreas de mananciais, têm restrições jurídicas que podem impedir o acesso ao benefício.