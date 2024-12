Ilha do Vitinho no Sunset Gigoia

No dia 15 de dezembro prepare-se para uma experiência única no Sunset Gigóia, localizado na charmosa Ilha da Gigóia, na Barra da Tijuca. O espaço, já consolidado como um dos principais pontos de encontro para amantes de música ao vivo no Rio de Janeiro, será palco do evento ILHA DO VITINHO, das 13h às 23h.

Vitinho, um dos grandes nomes do pagode nacional, será o protagonista da festa, levando ao público seus maiores sucessos, como “Traição” e “Ponto Fraco”. Acompanhando o clima de celebração, Braga e Landim prometem performances marcantes que vão colocar todo mundo para cantar e dançar.

O Sunset Gigóia, conhecido por sua atmosfera intimista e deslumbrante vista para as águas da Barra da Tijuca, é o local perfeito para desfrutar de uma experiência inesquecível. O evento conta com uma infraestrutura completa, garantindo conforto, segurança e opções gastronômicas para todos os gostos.

Evento: ILHA DO VITINHO

Data: 15 de dezembro de 2025 (domingo)

Horário: Das 13h às 23h

Local: Sunset Gigóia – Ilha da Gigóia, 250 | Barra da Tijuca

Capacidade: 2000 pessoas

Entrada: Cortesia até as 17h30 após R$45,00+ Taxa

Site para compra: https://sunsetgigoia.com.br/

Formas de Pagamento: Débito, crédito, Pix e dinheiro (Visa, Master, Elo)

Contato: (21) 99246-1696

Acesso: Por todas as entradas de barco. Menores de idade somente acompanhados de um responsável.