IJC e ViaMobilidade promovem experiência imersiva de acessibilidade na Estação Hospital SP

Nesta semana, para celebrar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência em 03 de dezembro, a ViaMobilidade – Linhas 5 e 17 e o Instituto Jô Clemente (IJC) promovem, na Estação Hospital São Paulo de metrô da Linha 5-Lilás, uma ação interativa de inclusão e conscientização sobre a importância da acessibilidade na mobilidade urbana.

Quem passar pelo local pode ter uma experiência imersiva com óculos 3D simulando o percurso que vai do IJC, na Vila Clementino, que passa pela Estação Hospital São Paulo até a Estação Santa Cruz, na Vila Mariana, mostrando os desafios de mobilidade que pessoas com deficiência podem encontrar no trajeto. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Fundação Alstom para promover mais autonomia às pessoas com Deficiência Intelectual e Autismo atendidas pelo Instituto.

Os óculos de realidade virtual utilizados na experiência possuem um software com alto grau de realismo e imersão, simulando a travessia de ruas, passagem pelas catracas da estação etc., sem os riscos do ambiente real ao longo desse percurso, já que a Realidade Virtual é utilizada. A ação será realizada até quinta-feira (5), Dia Nacional de Acessibilidade.

“O ambiente virtual simula a mobilidade urbana e faz com que pessoas com Deficiência Intelectual e Autismo se sintam confiantes e possam circular pela cidade”, afirma Flávio Gonzalez, coordenador de Inclusão Social do IJC.

Exposição celebra marcos da inclusão

Ainda como parte do projeto, a Estação Hospital São Paulo contará com painéis expositivos com informações educativas e de utilidade pública com os grandes marcos da inclusão na forma de linha do tempo, sobre a luta das pessoas com deficiência, seus direitos, desafios e conquistas.

Além disso, de hoje até 3 de janeiro de 2025, os trens da Linha 5-Lilás contarão com sinal sonoro especial informando a localização do Instituto Jô Clemente, que fica a 130 metros do Estação Hospital São Paulo.

“A Linha 5-Lilás transporta um grande número de pessoas com deficiência em São Paulo por estar próxima a importantes serviços de saúde, como Hospital do Servidor Público Estadual, Hospital São Paulo e Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), além do próprio IJC. Nossos agentes de atendimento e segurança são treinados e capacitados para atender a esse público com o máximo de atenção, cuidado e empatia”, destaca Antonio Marcio Barros Silva, diretor da ViaMobilidade – Linhas 5 e 17.

Essas iniciativas visam promover inclusão social, sensibilizar o público sobre acessibilidade e dar visibilidade à luta das pessoas com deficiência. O objetivo é engajar clientes, colaboradores da ViaMobilidade e do Instituto Jô Clemente (IJC), criando um ambiente de reflexão e ação para uma sociedade mais acessível e justa para todas as pessoas.

Acessibilidade em todas as estações

Todas as estações da Linha 5-Lilás, que já dispunham de piso tátil e elevadores, agora contam também com totens de autoatendimento para pessoas com deficiência. Por meio do equipamento o cliente pode acionar a Sala de Supervisão Operacional (SSO) para solicitar auxílio. São 34 terminais instalados nas plataformas das 17 estações e posicionados estrategicamente em frente às portas destinadas a embarque e desembarque de pessoas com deficiência (o primeiro vagão), com o objetivo de facilitar a comunicação em caso de necessidade de suporte. Por meio desse dispositivo é possível solicitar o apoio dos agentes de atendimento e segurança da concessionária sempre que preciso.

Serviço:

Experiência de realidade virtual: inclusão e autonomia

Datas: 03, 04 e 05 de dezembro (terça, quarta e quinta-feira)

Horários: Das 11h às 13h (manhã) e das 15h às 17h (tarde)

Endereço: Rua Pedro de Toledo, 937 – Vila Mariana – São Paulo, SP (Estação Hospital São Paulo)