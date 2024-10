IJC é o vencedor da categoria Medicina Social do Prêmio VEJA SAÚDE & Oncoclínicas de Inovação Médica 2024

Nesta quinta-feira (26), o Instituto Jô Clemente (IJC), referência nacional na inclusão de pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras, foi o grande vencedor do Prêmio VEJA SAÚDE & Oncoclínicas de Inovação Médica 2024, na categoria Medicina Social, em reconhecimento ao Programa Sinais de Atenção na Primeira Infância. Este prêmio visa reconhecer projetos e profissionais que impactam positivamente a saúde dos brasileiros nas áreas científica, clínica e assistencial.

O Programa Sinais de Atenção na Primeira Infância foi criado para facilitar o diagnóstico precoce do Autismo e da Deficiência Intelectual em crianças de 0 a 3 anos. A iniciativa capacita profissionais da educação para que, por meio de práticas pedagógicas, possam identificar sinais de Autismo e Deficiência Intelectual, promovendo o desenvolvimento saudável e o bem-estar das crianças. Além disso, o programa orienta os professores a instruírem as famílias sobre como buscar o diagnóstico precoce nos Serviços de Referência em Saúde.

“Iniciativas como o Programa Sinais de Atenção na Primeira Infância são fundamentais para garantir que as crianças recebam o suporte necessário desde os primeiros anos de vida. Com a capacitação de 14 mil profissionais, esperamos beneficiar indiretamente cerca de 270 mil crianças e suas famílias”, afirma Samanta Mazaroto Volpe, coordenadora do Programa no IJC. “Esse prêmio é um reconhecimento do nosso esforço coletivo em promover a inclusão e a saúde das Pessoas com Deficiência.”

Iniciado em agosto de 2024, o programa já conta com aproximadamente 1800 educadores inscritos, e o IJC continua a receber novas adesões, reforçando seu compromisso com a formação de profissionais qualificados na identificação precoce dessas condições. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram escolhidas para a implementação inicial do programa devido à sua vulnerabilidade social e à concentração de crianças e pedagogos nessas áreas.

Edward Yang, Gerente do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Jô Clemente (IJC) e o Conselheiro, Sr. Eduardo Gabriel, que também é o Coordenador do Comitê Científico e de Inovação do IJC, representou o IJC, em 26 de setembro, em Brasília, para receber o prêmio. Para mais informações sobre o prêmio, acesse o site.