IJC discute inclusão e futuro do ESG na Feira Reatech 2024

O Instituto Jô Clemente (IJC), uma das principais referências que promove a saúde e inclusão de pessoas com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA), Doenças Raras estará presente na 19ª edição da Reatech – a maior feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação da América Latina, para abordar a temática da Inclusão Profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

A feira, que ocorrerá entre os dias 20 e 23 de novembro no São Paulo Expo, também sediará a 1ª edição da Expo Brasil Paralímpico, reunindo profissionais e especialistas para promover uma discussão sobre práticas inclusivas e políticas de ESG (Meio Ambiente, Social e Governança) com enfoque anticapacitista.

No dia 22 de novembro, das 14h30 às 16h30, o coordenador de Inclusão Social do IJC, Flávio Gonzalez, participará do painel Futuro do ESG e Transformação Social: Empresas e Organizações Sociais Anticapacitistas. Psicólogo e pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), Flavio conta com 28 anos de experiência na área de Inclusão Profissional de pessoas com deficiência e, durante o painel, discutirá os desafios e avanços necessários para criar um ambiente laboral mais inclusivo, além das práticas que as empresas e organizações devem adotar para serem realmente acessíveis e justas com todos os profissionais que fazem parte da companhia.

Com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada em 2023, cerca de 18,6 milhões de brasileiros com deficiência, representando 8,9% da população, ainda enfrentam desafios significativos para a inclusão em atividades cotidianas, incluindo o mercado de trabalho. O Instituto Jô Clemente (IJC), por meio de seu programa de Inclusão Profissional, atua na capacitação, inclusão e acompanhamento de pessoas com deficiência e, desde 2013, já impactou positivamente mais de 4 mil pessoas em diversas empresas e Órgãos Públicos.

“Para além de políticas de inclusão, é importante que as empresas entendam e possam adotar práticas mais sustentáveis e anticapacitistas, promovendo mudanças estruturais que garantam o acesso ao mercado de trabalho. Somente com um compromisso ativo e uma abordagem ESG sólida, é possível transformar o ambiente profissional para torná-lo, de fato, inclusivo”, afirma Flavio.

SERVIÇO:

Painel IJC: 22 de novembro, das 14h30 às 16h30

Evento: Reatech Brasil 2024 – Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação

Data: 20 a 23 de novembro de 2024

Horário: 10h às 19h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda, São Paulo – SP

Mais informações: clique aqui.