II Fórum Nacional do Turismo da Pesca é confirmado no Trade Show 2024

O cenário do turismo de pesca esportiva no Brasil ganha destaque com a realização do II Fórum Nacional do Turismo da Pesca, que acontecerá durante o renomado Pesca & Companhia Trade Show 2024, marcado para os dias 21 a 23 de março no Pro Magno, em São Paulo. Organizado pela Petrel Eventos, com o apoio da Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva (ANEPE), o evento tem como propósito reunir os principais atores da cadeia produtiva para discutir e alinhar estratégias para o desenvolvimento sustentável do setor.

Dessa forma, estarão reunidos no Fórum para debates empresários do setor (fabricantes, importadores, operadores de turismo, agentes de viagens), imprensa especializada, agentes públicos envolvidos com o turismo da pesca, prefeitos e demais autoridades.

Rogério Bessa, organizador do Fórum pelo Trade Show, destaca a relevância do evento como um espaço de discussão essencial para a evolução do turismo de pesca esportiva.

“Acreditamos que o objetivo do fórum é reunir a cadeia produtiva para debater sobre os avanços do setor e atrair cada vez mais adeptos à modalidade. Temas como conservação dos estoques pesqueiros, manejo sustentável, legislação pesqueira, investimentos, fomento a torneios e divulgação internacional serão abordados, sempre com foco no desenvolvimento sustentável e na valorização das comunidades locais”, afirma Bessa.

“Para isso, vamos trazer temas inerentes a essa expansão como a conservação dos estoques pesqueiros, o uso de tecnologias para o manejo sustentável da atividade, a legislação pesqueira, a atração de investimento e o fomento aos torneios de pesca esportiva”, completa Rogério.

O evento contará ainda com a participação de Marcos Glueck, idealizador e organizador do Fórum pela ANEPE, que reforça a importância da iniciativa para realizar um verdadeiro “raio x” do turismo de pesca no Brasil.

“Queremos reunir os principais atores do setor, identificar os gargalos e demandas, e criar um alinhamento para o desenvolvimento contínuo da atividade”, destaca Glueck.

O II Fórum Nacional do Turismo da Pesca acontece em paralelo ao Pesca & Companhia Trade Show, considerada a maior feira de equipamentos e turismo de pesca, camping, tiro esportivo e cutelaria da América Latina. Com mais de uma década de história, o evento é responsável por reunir fabricantes, importadores e profissionais do setor em um ambiente propício para negócios e interação direta com o público.

Em 2023, o Pesca & Companhia Trade Show registrou um público de mais de 20 mil pessoas, contando com a participação de 100 expositores, representando 1 mil marcas e gerando mais de R$ 400 milhões em negócios nos setores de pesca esportiva e esportes outdoor. As inscrições para a edição de 2024 já estão abertas, e mais detalhes podem ser encontrados no site oficial do evento.