Iguatemi São Paulo recebe primeira boutique Le Labo no Brasil

O Iguatemi São Paulo recebe a primeira boutique de Le Labo Fragrances no Brasil, em setembro de 2024. A nova loja personifica o centro nova-iorquino de Le Labo com seu estilo de vida e oferece uma experiência sensorial envolvente, permitindo aos clientes explorar a coleção completa de criações (perfumes, velas e cuidados com o corpo), exposta em móveis antigos.

As criações selecionadas são etiquetadas à mão e personalizadas com local, data e mensagem de escolha, servindo como uma lembrança do momento.

“Em todas as nossas boutiques Le Labo, procuramos criar espaços onde os nossos visitantes possam desacelerar, voltar a si mesmos e honrar seus sentidos. Convidamos os clientes a encontrar conforto e tranquilidade em nossos laboratórios, oferecendo um ambiente acolhedor, sem pressa e pacífico. Nosso novo laboratório no Brasil reflete essa filosofia central ao mesmo tempo em que cultiva uma experiência específica do bairro e da comunidade da qual faz parte” conta Débora Royer, Presidente de Marca Global e Diretora Criativa Fragrâncias Le Labo

O nome Le Labo vem de referência a lab (abreviação de laboratório) em francês. As boutiques tem como sua principal função ser um laboratório artesanal aberto concebido como um parque de diversões para o nariz, onde os clientes podem aproveitar para cheirar e conhecer alguns dos ingredientes, com o objetivo de despertar seu sistema olfativo e desencadear emoções.