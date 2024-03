Iguatemi São Paulo recebe exposição da Fórmula E até dia 14 de março

Sustentabilidade e potência no mesmo lugar, a Fórmula E principal e mais famosa corrida de carros elétricos do mundo, patrocinada pela Julius Bär, grupo bancário privado suíço, invade os corredores do Iguatemi São Paulo em uma exposição que acontece entre os dias 06 até 14 de março.

A corrida acontece em um evento único e toda a área é ambientada com pontos de entretenimento durante o dia como DJ’s, área kids, simulações (gaming area) e espaço de A&B.



Sobre o Iguatemi São Paulo

