Iguatemi Alphaville reforça seu apoio ao Outubro Rosa com ações de conscientização e impacto social

A Iguatemi, mais uma vez, participa da campanha internacional do Outubro Rosa, reafirmando o seu engajamento e compromisso com a tradicional iniciativa de conscientização. Em 2024, o movimento global amplia seu escopo ao incluir, além do câncer de mama, o câncer do colo do útero, destacando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Ao longo do mês, os 14 shoppings e dois outlets da rede promovem ações com o objetivo de engajar a população sobre a relevância do cuidado integral e da informação sobre a saúde da mulher.

Assim como nas campanhas anteriores, dentre as ações previstas pelo Iguatemi Alphaville estão a iluminação das fachadas dos empreendimentos e o uso da tonalidade rosa no paisagismo. Ainda, será realizada mais uma edição da iniciativa de sucesso “Estacionou, Doou”, em que, na última quarta-feira do mês de outubro (30), toda a renda líquida do estacionamento será revertida para instituições de apoio a pacientes oncológicas.

As redes sociais da Iguatemi também irão se engajar na causa, compartilhando conteúdos informativos para reforçar ainda mais a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce na hora de salvar vidas.

“Aderir à campanha do Outubro Rosa é uma oportunidade de reforçar a importância da saúde da mulher e do tratamento precoce no combate ao câncer de mama e de colo do útero. Sabemos que podemos fazer a diferença ao usar nosso espaço para conscientizar e promover ações que incentivem o autocuidado e o acompanhamento médico regular”, comenta Verônica Marandini, supervisora de marketing do empreendimento.

Também fazem parte da campanha os empreendimentos Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Shopping Pátio Higienópolis, Shopping Market Place, Iguatemi Campinas, Galleria Shopping (Campinas, SP), Iguatemi Esplanada (Sorocaba, SP), Iguatemi São Carlos, Iguatemi Ribeirão Preto, Iguatemi São José do Rio Preto, Iguatemi Brasília e Praia de Belas Shopping (Porto Alegre, RS); e os outlets I Fashion Outlet Novo Hamburgo e I Fashion Outlet Santa Catarina.