Iguatemi Alphaville recebe etapa da Santander Track&Field Run Series

O maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series, realiza a etapa Iguatemi Alphaville no próximo dia 15 de setembro, reforçando o compromisso do empreendimento com o bem-estar e a promoção da saúde por meio de experiências e eventos únicos.

A prova contará com modalidades de 5 km e 10 km, além da corrida kids. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Todas as pessoas inscritas recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. A retirada dos kits será realizada entre os dias 10 e 14 de setembro, das 10h às 22h, exclusivamente na Loja Track&Field Iguatemi Alphaville. Quem completa as provas também ganha medalha.

“Nosso objetivo é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável por meio de uma experiência de prova única, voltada tanto para quem está começando quanto para quem quer melhorar performance. Nossas parcerias com shoppings e patrocinadores são focadas em oferecer serviço e infraestrutura premium, tudo pensado nos mínimos detalhes para trazer conforto e segurança aos mais de 150 mil participantes em todo o Brasil”, destaca Fred Wagner, CEO da TFSports.

Em uma região estratégica para realização do circuito, o Iguatemi Alphaville se prepara para receber a competição. “As corridas de rua são uma excelente maneira de promover saúde, bem-estar e integração com a comunidade. Receber um evento como o Santander Track&Field Run Series reforça o compromisso do shopping em ser um ponto de encontro para quem busca qualidade de vida, incentivando um estilo de vida mais ativo e saudável”, afirma Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville.

A largada da prova de 10 km será às 7h; seguida pela largada da prova de 5 km, às 7h15. Já a modalidade kids tem saída às 8h.

Além das etapas tradicionais, o circuito que este ano completa 20 anos, também contará com a já consagrada etapa especial da Praia do Forte, que a cada ano surpreende os participantes seja pelo destino paradisíaco ou pelas atividades esportivas e de bem-estar complementares.

Serviço

Santander Track&Field Run Series Iguatemi Alphaville

Data: 15 de setembro de 2024

Horário: largada prevista para 07h00 (10km), 07h15 (5km) e 08h00 (Corrida Kids)

Entrega dos kits: 10 a 14 de setembro – Loja Track&Field Iguatemi Alphaville (Al. Rio Negro, 111 – Alphaville Industrial, Barueri – SP, 06454-000)

Inscrições: Link