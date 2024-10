Iguatemi Alphaville realiza campanha “Estacionou, Doou” nesta quarta, 30 de outubro

Reforçando seu pilar de responsabilidade social, o Shopping Iguatemi Alphaville realiza, nesta quarta-feira (30 de outubro), mais uma edição da campanha “Estacionou, Doou”, um dos principais projetos da Iguatemi S.A. A iniciativa tem como objetivo apoiar entidades ou causas sociais das cidades e regiões onde os shoppings da Companhia estão presentes e faz parte do calendário de ações do Outubro Rosa da rede.

Na data, a receita líquida arrecadada no estacionamento do shopping será revertida para a ONG Cabelegria, que tem como propósito levar autoestima e sorrisos a pacientes oncológicos e pessoas com patologias que tenham como sintoma a queda dos cabelos. A instituição já confeccionou e doou mais de 14 mil perucas, gerando renda para costureiras e impactando a vida de milhares de pessoas através de ações de conscientização.

“No Outubro Rosa, intensificamos iniciativas de conscientização e cuidado, por isso, ao realizar a campanha Estacionou, Doou reforçamos nosso compromisso com a comunidade e conseguimos contribuir de forma efetiva para o trabalho de instituições de impacto social e apoio a pacientes em tratamento”, destaca Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville.

O Estacionou, Doou também acontece em outros empreendimentos da rede, como Iguatemi Ribeirão Preto, Iguatemi São José do Rio Preto, Iguatemi Brasília, Iguatemi Esplanada (Sorocaba), Shopping Market Place, Iguatemi Campinas e Galleria Shopping (Campinas).