Iguá Saneamento divulga os projetos socioambientais que serão executados em 2024

A Iguá Saneamento inicia 2024 com a divulgação dos projetos socioambientais patrocinados via recursos incentivados para serem executados neste ano. Pela primeira vez, as propostas foram inscritas exclusivamente por meio do portal de projetos socioambientais, da Iguá. No total, a companhia direcionou R$ 1.185 milhão para 6 projetos selecionados que terão atuação em 17 cidades do país.

“Sabemos da importância em apoiar projetos que contribuem para o desenvolvimento sustentável, promovendo mais inclusão e igualdade de oportunidades. Temos um compromisso com a responsabilidade social e buscamos incentivar o impacto social positivo nos territórios em que operamos”, pontua Talita Caliman, diretora executiva de Assuntos Corporativos da Iguá.

Desde 2019, a companhia já patrocinou 25 projetos, beneficiando mais de 25 mil pessoas e totalizando um investimento de mais de R$ 3 milhões.

“Atuamos em conjunto com os projetos culturais, esportivos e socioambientais selecionados, integrando ações de educação ambiental em suas programações, estimulando os participantes a compreender a importância da preservação do meio ambiente e do saneamento básico. É uma forma de enriquecermos o aprendizado e contribuirmos para preparar as pessoas para atuarem como agentes de mudança diante dos desafios ambientais”, completa Talita.

Os projetos socioambientais selecionados estão enquadrados nas leis federais de incentivo à Cultura e ao Esporte, nos Fundos da Criança e do Adolescente e do Idoso e terão impacto nos seguintes municípios: Rio de Janeiro (RJ), Paty do Alferes (RJ), Miguel Pereira (RJ), São Paulo (SP), Mirassol (SP), Atibaia (SP), Paranaguá (PR), Cuiabá (MT), Arapiraca (AL), Olho d’ Água Grande (AL),Craíbas (AL), Feira Grande (AL), Girau do Ponciano (AL), Igaci (AL), Campo Grande (AL), Coité do Nóia (AL) e Lagoa da Canoa(AL).

Para este ano, foram priorizados os projetos que estivessem em cidades onde a Iguá atua e suas regiões. As iniciativas também deveriam contribuir para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU), com foco nas ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 5 (Igualdade de Gênero), ODS 6 (Água Potável e Saneamento), ODS 10 (Redução das Desigualdades) e, por fim, ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).

Confira abaixo os projetos selecionados, os municípios beneficiados e a estimativa de pessoas atendidas:

Cultura

Educativo Itinerante Monet à beira d´água

Utilizando arte, cultura e experiências multissensoriais, o projeto levará a obra do artista Claude Monet aos alunos de escolas e professores da rede pública. A iniciativa oferece também acesso à plataforma de formação continuada, abordando temas transversais, de forma didática, em diálogo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas áreas de aplicação.

Cidades: Rio de Janeiro, Paty do Alferes, Miguel Pereira, Cuiabá, Paranaguá, Mirassol, Atibaia, Arapiraca, Olho d’ Água Grande, Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Campo Grande, Coité do Nóia e Lagoa da Canoa.

Público estimado: 7 mil pessoas entre crianças, adolescentes e professores de escolas públicas.

Esporte

Reação Faixa Preta e Educação – Instituto Reação

Oferece o ensino e a prática de judô disseminando a prática esportiva inclusiva, com oficinas de educação, utilizando o esporte como ferramenta de desenvolvimento humano, cognitivo além da promoção da saúde.

Cidade: Cuiabá (polos: Cidade Alta e Três Barras).

Público estimado: 500 crianças e adolescentes da região.

Pra Ellas – Associação de Artistas da Central Cultura Urbana

Promove a inclusão e acessibilidade do futebol feminino para jovens mulheres das favelas Bateau Mouche e Chacrinha (Praça Seca) e Curupaiti, Jordão e Renascer (Tanque), na capital fluminense. Além de desenvolver seu potencial esportivo, o projeto visa a superação do preconceito de gênero nessa modalidade esportiva, por meio do aprendizado sobre empoderamento, igualdade, liderança, saúde da mulher e empreendedorismo.

Cidade: Rio de Janeiro.

Público estimado: 50 mulheres de 12 a 25 anos de idade.

Educando com Karatê-Dô – União Brasil Karate-Do Shitoryu Kai – UBKS

Proporciona atividades de ensino e prática do karatê em contraturno escolar e período noturno, principalmente a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

Cidade: Mirassol.

Público estimado: 120 crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos de idade.

Fundo da Criança e do Adolescente

Futuro em Foco – União Brasileiro-Israelita do Bem-estar Social (Unibes)

Promove a capacitação profissional, fornecendo aprendizados básicos e técnicos com o objetivo de desenvolver as competências essenciais para o jovem entrar no mercado de trabalho.

Cidade: São Paulo.

Público Estimado:150 jovens por semestre, que estejam cursando ou que já tenham concluído o ensino médio.

Fundo do Idoso

Espaço Conviver – União Brasileiro-Israelita do Bem-estar Social (Unibes)

Estimula o protagonismo, combate o etarismo e previne o isolamento social por meio de palestras e rodas de conversa, respeitando as diferenças e ampliando a participação social e cultural da pessoa idosa.

Cidade: São Paulo.

Público Estimado: 840 pessoas idosas (60+) e cuidadores.