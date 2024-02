Igreja de André Valadão compra antiga sede de A Fazenda, da Record, por R$ 6,5 milhões

A Igreja Lagoinha, liderada pelo pastor André Valadão, adquiriu nesta semana a antiga sede onde era gravada o reality show A Fazenda, da Record. O negócio foi comemorado nas redes sociais.

O anúncio foi feito pela Igreja Lagoinha Alphaville, localizada na Grande São Paulo, e liderada por André Fernandes. Ele comemorou o fato de um espaço usado em um programa “mundano” ser utilizado para evangelização.

“Eu vim aqui para gravar esse vídeo em nossa fazenda. Eu não sei se você já sabe dessa novidade, mas a gente comprou A Fazenda da Record, onde foi gravado aquele programa de TV alguns anos atrás. Aqui vai ser berço de Avivamento, de cura, de salvação, de transformação”, disse Fernandes na última terça (6).

O pastor André Valadão, presidente da Lagoinha Global e líder da congregação evangélica, comentou na publicação do anúncio feita por André Fernandes. “Bendito seja Jesus. Que cada vida seja tomada pelo amor e poder de Deus”, disse ele.

A reportagem apurou que o negócio foi feito por cerca de R$ 6,5 milhões, que era o pedido dos donos. A Record não tinha mais vínculo com a propriedade.

A fazenda estava à venda desde 2019 e foi anunciada pela internet, já que a Record passou a utilizar outro espaço, na cidade de Itapecerica da Serra (SP).

Inicialmente, a imobiliária dona do imóvel pedia R$ 9,3 milhões, mas não houve interessados. A pedida foi reduzida, e a negociação conseguiu ser concluída no início deste ano.

O local tem mais de mil metros quadrados, e conta com seis suítes, hidromassagem, sala com três ambientes, duas cozinhas completas com coifas, fogão a lenha, piscina adultos com 190m² e piscina infantil, saunas seca e a vapor, cinco baias, quatro piquetes, galpão para implementos e casa de caseiro.