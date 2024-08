Igor Gimenez vence jovem promessa e avança às oitavas em Belém

O paulista Igor Gimenez (Equipe Juninho Tennis), número 629 do mundo, estreou com vitória no ITF M25 de Belém. Nesta quarta-feira (21), ele venceu a jovem promessa goiana, Luis Guto Miguel, de 15 anos, por 6/2 7/6(5), em 2h02 de partida.

“Foi um jogo duro. Fiz um primeiro set mais sólido, depois no segundo tive chance de fechar mais fácil, acabei me desorganizando, mas consegui voltar. Apesar de alguns momentos ruins, tive também coisas boas que me trazem boas expectativas para o próximo jogo. Ter o Juninho (técnico) me acompanhando é sempre muito bom”, disse ele.

Nas oitavas de final, Gimenez enfrenta o chileno Benjamin Torrealba, que passou pelo brasileiro Matheus Bueres, por 6/2 6/4.