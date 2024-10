Igor Gimenez estreia com vitória em Lajeado

O paulista Igor Gimenez (Equipe Juninho Tennis), número 566 do mundo, estreou com vitória no ITF M25 de Lajeado. Nesta quarta-feira (30), ele venceu o argentino Lorenzo Rodriguez, #554, por duplo 6/2.

“Ganhei um jogo bom. Sabia que ia ser duro, já conhecia ele. Aproveitei alguns momentos do jogo, ganhei bastante pontos importantes e consegui ser muito firme e sólido”, disse o paulista de 24 anos.

Nas oitavas de final, Gimenez enfrenta outro argentino, Tomas Farjat, #455 e cabeça de chave 7, que na primeira rodada venceu o brasiliense Gilbert Klier Júnior, por 6/4 6/2.

Nas duplas, Gimenez fez parceria com o carioca Wilson Leite. Os dois estrearam contra os argentinos Juan Manuel la Serna e Lautaro Midori, mas o paulista sentiu dores no joelho durante a partida e se retirou quando o placar anotava 7/6 2/3 para os argentinos. “Ainda não sei o que houve direito, espero que não seja nada grave e que possa jogar amanhã”, disse Gimenez.