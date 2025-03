Igor Cavelagna propõe estudo para instalação de redutor de velocidade no bairro Santa Maria

O vereador Igor Cavelagna (PSB), que foi empossado no dia 18 de março, protocolou uma indicação junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) para a realização de estudos visando à implantação de um dispositivo redutor de velocidade ou lombada eletrônica na Rua Arlindo Marchetti, antes do cruzamento com a Alameda Araguaia, no bairro Santa Maria.

“Os moradores da região têm relatado problemas com veículos circulando em alta velocidade, colocando em risco a segurança de pedestres, ciclistas e outros motoristas. Além disso, a região é frequentada por crianças e idosos, o que aumenta a necessidade de medidas de segurança. Essa medida visa garantir a segurança de todos que circulam na região, reduzindo a velocidade dos veículos e prevenindo acidentes”, explicou Igor Cavelagna na justificativa da indicação.

O parlamentar enfatizou a importância do trabalho do poder público para a segurança viária do município. “A instalação de um redutor de velocidade ou lombada eletrônica contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região. A implementação de medidas de segurança no trânsito demonstra o compromisso da administração pública com a proteção e o bem-estar da população”, destacou.

Além disso, o vereador ressaltou a relevância das indicações para o desenvolvimento da mobilidade urbana na cidade. “A melhoria da mobilidade urbana não só facilita o deslocamento, mas também promove segurança e qualidade de vida. É fundamental atender às necessidades da comunidade, contribuindo para um trânsito mais humano e eficiente”, finalizou Igor Cavelagna.