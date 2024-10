iFood ultrapassa Aliexpress e assume 8º posição no Top 10 dos maiores e-commerces do Brasil

Setembro marcou a recuperação de setores do varejo online que haviam recuado no mês anterior, além de quedas entre os grandes players do comércio eletrônico. Apesar das baixas, de acordo com o Relatório Setores do E-commerce no Brasil, o mês também trouxe oportunidades de crescimento para o líder em delivery na América Latina, o iFood – alcançando 72 milhões de visitantes únicos.

O responsável pela maior movimentação de setembro foi uma empresa brasileira, que ultrapassou a gigante chinesa Aliexpress e assumiu a oitava posição no ranking. Esse foi o quarto mês seguido de crescimento do iFood, que recebeu 1,6 milhões a mais no período, com uma alta de 2,3%. O aplicativo está na primeira posição dentro do setor alimentos e bebidas, com share of traffic de 52,7%. Confira o relatório completo aqui.

No entanto, esse crescimento deu lugar a uma baixa expressiva de sua concorrente. A Aliexpress teve a maior queda no ranking, recuando 16,9% em relação ao mês anterior. O aplicativo chinês vem decrescendo desde junho, enxugando seus acessos em 30% nos últimos quatro meses – com 61 milhões em setembro.

Nesse cenário de queda em relação a agosto, também entram para a lista grandes players como Mercado Livre, com 2,7% de tráfego negativo, com 325 milhões de acessos, e Amazon Brasil, com recuo de 5,5% – com 181 milhões. Gigantes asiáticas dentro do Top 10 também sofreram oscilações negativas, como a Samsung com 6% e Shein com 0,5%.

Por outro lado, setores como Turismo (6,4%), Itens Automotivos (6%) e Infantil (4,5%) tiveram os maiores crescimentos do mês entre as 18 categorias avaliadas, as quais hoje contabilizam 2,4 bilhões de acessos.

Turismo é o setor que mais cresce, puxado por ótimo mês do AirBnB

Entre os setores que apresentaram crescimento, o turismo, que havia sido afetado negativamente pelo final das férias, voltou a crescer 6,4% em setembro – com 200,6 milhões de visitantes. Nesse mês, o Top 3 do turismo sofreu uma “dança das cadeiras”.

O grande destaque do setor foi o AirBnB, que subiu 21,3% e passou a ocupar a terceira posição no ranking do segmento. Esse é o sexto mês de crescimento contínuo da empresa americana, que concentra 22 milhões de acessos. O site de hospedagem também entrou no Top 20 dos maiores e-commerces do Brasil, assumindo a 17º posição.

Por sua vez, o segundo lugar ficou com a companhia aérea Latam Airlines que relegou a Voe Azul para a quarta posição, com 22,4 milhões de visitantes únicos. A companhia também entre os 20 maiores comércios eletrônicos na 17° posição. Foi a terceira maior alta na classificação, alcançando 20,8% em relação ao mês anterior, já para sua concorrente a retração foi de 2%.

Apesar disso, a maior alta do setor está localizada no oitavo lugar. A Voe Gol subiu uma posição a partir do aumento de 21,4% em acessos, 8,9 milhões. Mas o mês de setembro não parou por aí e contou com mais avanços para o turismo brasileiro. As empresas TripAdvisor, Decolar e Localiza contabilizaram crescimentos de 5,4%, 20,4% e 7,5% respectivamente.

Fonte: Relatório Setores do E-commerce no Brasil

75% dos brasileiros acessam e-commerces com seus celulares

No mês de setembro, 75% dos acessos a e-commerce foram feitos a partir de celulares, com 53,3% sendo via mobile e 22,1% via aplicativos. Os setores com mais acessos mobile foram o Infantil e o de Presentes e Flores, com 83,5% e 76,1% respectivamente.

Já nos acessos via aplicativo, os setores de Comidas & Bebidas e Importados lideram, com 41,2% e 39,9% dos acessos vindos de apps.