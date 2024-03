iFood inaugura três pontos de apoio para entregadores no ABC Paulista

O iFood, empresa brasileira de tecnologia, acaba de inaugurar três pontos de apoio para os entregadores e entregadoras que atuam pela plataforma na região do ABC Paulista. Os pontos de apoio do iFood são importantes para que os entregadores possam ter mais comodidade durante as paradas na rotina de trabalho e possam para beber água, ir ao banheiro, carregar o celular e descansar. Nos espaços, também são disponibilizados micro-ondas e geladeira.

Confira os novos endereços:

Avenida Padre Anchieta, nº. 382 – Jardim, Santo André

Rua Olegário Herculano, nº 200 – Jardim do Mar, São Bernardo

Rua Espírito Santo, nº 411 – Santo Antônio, São Caetano

Os locais são definidos por meio de uma métrica de cobertura, levando em consideração a concentração de pedidos e o posicionamento de entregadores e entregadoras. Com isso, os pontos já estão na rota de deslocamento, proporcionando mais conveniência aos profissionais de entrega. Em fevereiro, mais de 80 mil entregadores utilizaram os pontos de apoio.

Atualmente, existem cerca de 760 pontos de apoio distribuídos por 14 cidades brasileiras. Os espaços podem ser próprios do iFood ou oferecidos em parcerias com outras empresas, com restaurantes que atuam pela plataforma ou, ainda, pontos do iFood Pedal, em parceria com a Tembici.

Essa rede de suporte segue crescendo em todo o país, com mais inaugurações previstas ainda este mês no Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. É possível localizar os pontos no app iFood para Entregadores.

Os pontos de apoio fazem parte do programa Delivery de Vantagens, oferecido gratuitamente a todos os entregadores e entregadoras cadastrados na plataforma do iFood, que proporciona, ainda, seguros contra acidentes pessoais, assistência à saúde, acesso a projetos de educação e descontos em produtos.

Distribuição de antenas corta pipa

No dia 25/03, próxima segunda-feira, das 10h às 12h, haverá a distribuição gratuita de 120 antenas corta pipa para entregadores e entregadoras do iFood no Ponto de Apoio de Santo André, com o objetivo de conscientizar os profissionais sobre a importância do uso deste item de segurança.

A ação é uma parceria com o Projeto Antenados, contemplado pelo Edital iFood Chega Junto, que financiou ações criadas pelos próprios entregadores.