iFood agita blocos e camarote no carnaval de 2024

Está chegando uma das épocas mais aguardadas pelos brasileiros: o Carnaval. E o iFood, empresa brasileira de tecnologia, estará novamente ao lado dos foliões e da alegria carnavalesca com o patrocínio oficial do carnaval de rua do Rio de Janeiro e de Salvador, além de estar junto com diversos blocos em São Paulo, que somam, no total, 26 coletivos icônicos. Além disso, a empresa apresenta o tradicional Camarote Expresso 2222, na capital baiana. Para garantir que os foliões aproveitem esse momento cultural tão importante e expressivo para os brasileiros, a empresa desenvolveu uma série de experiências e brindes exclusivos para a data.

“O iFood é uma empresa brasileira e seguimos fortes na nossa missão de estar próximo dos brasileiros nos momentos mais icônicos que celebram a cultura nacional. Este ano, com os patrocínios dos carnavais da cidade do Rio de Janeiro e Salvador, aos blocos de rua de São Paulo e também ao tradicional Camarote Expresso 2222, vamos fomentar o uso do delivery no pré e pós folia, pois sabemos que o iFood entrega conveniência e comida boa a preços acessíveis,”, afirma Ana Gabriela Lopes, diretora de marketing do iFood. “A alegria e energia nesse período de Carnaval é o nosso grande aliado para gerar conexões e mostrar que o iFood é Brasileiro, Bom e Barato, assim como o Carnaval”.

Com os patrocínios, o iFood solidifica sua presença de marca alegrando os foliões ao mesmo tempo que apoia a economia criativa em volta do carnaval. “Nós entendemos que esse tipo de investimento contribui e impacta substancialmente na economia local, incentivando o empreendedorismo, a cultura e as artes.”, completa a executiva.

iFood nos Blocos

Para reforçar a conexão com o público, o iFood está patrocinando o carnaval das cidades de Salvador, Rio de Janeiro, que acontecem entre os dias 03 a 18 de fevereiro. Entre os coletivos icônicos de SSA estão o Crocodilo: Daniela Mercury, Coruja: Ivete Sangalo, Camaleão/Vumbora: Bell Marques, Cortejo Afro, Carlinhos Brown, Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy e Bloco do Alok. Já no Rio de Janeiro, terão patrocínio os blocos Chá da Rainha com Daniela Mercury, Bloco da Preta e Carnavoz, que tem o propósito de levar o carnaval para o Complexo do Alemão.

E por fim, mas não menos importante, os blocos de rua de São Paulo, sendo eles o Casa Comigo, Baixo Augusta, Bloco da Pabllo, Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença, Estado de Folia com Chico César, Pipoca da Rainha com Daniela Mercury, Monobloco, Maria Rita, Navio Pirata, Bloco do Abrava e Bloco da Latinha Mix com Alok.

Durante o período e em todas as praças, a empresa distribuirá aos foliões as queridinhas viseiras da marca e para embalar a festa o jingle que encantou os carnavalescos no ano passado, o “Tá de Rango” na voz do brasileiríssimo Carlinhos Brown.

iFood no Camarote Expresso 2222

O carnaval de Salvador é um dos mais tradicionais e famosos do Brasil. Com o patrocínio do carnaval da cidade, blocos icônicos blocos de rua e a cota apresenta do Camarote Expresso 2222, a empresa pretende celebrar a cultura, suas raízes brasileiras e estimular a economia criativa nacional, gerando renda e proporcionando visibilidade para pequenas e médias empresas, fortalecendo a economia local em sua totalidade.

Essa será a segunda vez que a empresa estará presente em um espaço tão tradicional da cultura baiana após sua estreia em 2023. Mas, diferente do primeiro momento, esse ano o app favorito da galera aposta em uma presença ainda mais forte no Camarote com interações com artistas, cenografia e outras ativações de marca.