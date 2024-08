iFood abre inscrições para programa de Estágio 

O iFood, empresa brasileira de tecnologia, abre nesta sexta-feira, dia 30 de agosto, inscrições para a 2ª edição do seu programa de estágio, o iFuture 2025. A iniciativa visa a inclusão e capacitação de jovens talentos no mercado de trabalho, reforçando o compromisso da empresa com a inovação e o desenvolvimento de carreira, oferecendo uma oportunidade única de desenvolvimento pessoal e profissional para os estudantes.

O programa, que teve sua primeira edição em 2024, retorna com mais oportunidades, priorizando atividades inclusivas como mentorias e capacitações semanais, onboarding presencial, Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), treinamentos e projetos desafiadores para os estagiários que desejam iniciar suas carreiras em um ambiente dinâmico e inovador e contribuírem significativamente para o crescimento da empresa e do setor de tecnologia.

“Estamos muito felizes em lançar a segunda edição do iFuture! A primeira trouxe profissionais muito talentosos para o iFood, e que se alinharam à nossa cultura”, explica Raphael Bozza, diretor Sr. de Pessoas do iFood. “Queremos com esse programa atrair gente que queira aprender, se desenvolver e crescer aqui. Temos uma cultura muito forte, então, além dos aspectos técnicos, a gente busca quem tenha conexão com ela. Por isso, queremos atrair quem é protagonista, quem inova e quem quer contribuir com o crescimento exponencial que buscamos para o iFood. A gente sonha grande e por isso queremos estudantes que também sonhem grande.”

As vagas do programa iFuture 2025 são direcionadas a estudantes universitários que estejam cursando os últimos dois anos de graduação ou tecnólogo, com disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. Entre alguns dos benefícios oferecidos estão: bolsa auxílio de R$ 2200 para administrativas e de negócios e R$ 2500 para universitários da área de tecnologia, iFood benefícios (com saldo de vale-refeição), assistência médica e odontológica, seguro de vida, ajuda de custo para curso de idiomas, farmácia e vale cultura.

Estagiária da primeira edição do programa, Monica Novelli destacou a importância e os benefícios do iFuture: “Participar do programa tem sido uma experiência incomparável para o meu desenvolvimento. As mentorias melhoraram minhas habilidades técnicas e comportamentais e trabalhar com inovação disruptiva aumentou minha adaptabilidade e me deu uma visão prática de como contribuir para estratégias que impactam o crescimento da empresa. Estou sendo preparada de maneira excepcional para os desafios futuros e estou muito animada para continuar esse processo.”

Conheça o Jeito iFood de Trabalhar

O iFood tem hoje mais de 6 mil FoodLovers apaixonados e apaixonadas que trabalham todos os dias para alimentar o futuro do mundo. A cultura é um ativo crucial no dia a dia da empresa e de seus colaboradores, que juntos e juntas constroem um iFood pioneiro, tecnológico, inovador, disruptivo, transparente e diverso.

Com um ambiente de trabalho dinâmico e inclusivo, a cultura é embasada por quatro grande valores: Empreendedorismo, onde incentiva os colaboradores(as) a sonharem grande; Inovação, promove a ambidestria e a agilidade para buscar novas soluções e melhorias; Resultados, com foco na entrega de excelência e crescimento contínuo; e All Together, acreditando na força do coletivo, promovendo um ambiente colaborativo que valoriza a diversidade e a inclusão.

Com o crescimento e expansão do negócio, a cultura organizacional do iFood também passou por mudanças. Para direcionar todos os e as FoodLovers a empresa tem o Jeito iFood de Trabalhar, que é a cultura ‘traduzida’ em princípios, ações e formas de pensar.

Serviço:

Estágio iFuture 2025

Inscrições: 30 de agosto a 26 de setembro

Início do estágio: fevereiro de 2025

Duração prevista: 1 ano

Modelo: Híbrido e remoto (a depender da área)

Mais informações e inscrições: https://carreiras.ifood.com.br/programaestagioifuture