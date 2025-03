Idosos são vítimas de assalto violento em SP

Dois idosos, de 77 e 85 anos, foram vítimas de um assalto violento em suas residências na capital paulista. Durante a ação criminosa, os suspeitos agrediram as vítimas e reviraram o imóvel à procura de objetos de valor.

Os criminosos conseguiram levar uma televisão e a quantia de R$ 500 antes de fugirem do local. As vítimas foram rapidamente socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro Prevent Sênior, localizado na Mooca, onde receberam atendimento médico necessário.

Imagens capturadas por câmeras de segurança nas proximidades mostraram os momentos que se seguiram ao roubo, revelando os suspeitos deixando a residência. Todos estavam com acessórios que cobriam o rosto, dificultando a sua identificação.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) emitiu um comunicado informando que a Polícia Civil está conduzindo as investigações do caso. As gravações das câmeras de segurança foram recolhidas e estão sendo analisadas como parte do inquérito.

O boletim de ocorrência foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia, localizada em Sacomã. A perícia foi acionada para realizar uma investigação detalhada no local do crime.