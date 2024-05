Idosos participam da “Semana do Brincar” e relembram antigas brincadeiras e momentos da infância

A Prefeitura de SP leva idosos do Serviço de Assistência Social a Família e Proteção Básica (SASF) “AME” para participar da Semana do Brincar uma conexão com as memórias e a infância. Foi realizada, na segunda-feira (27), uma série de atividades com o propósito de conectar os mais velhos com os tempos de menino.

Acompanhados pelos instrutores, os atendidos tiveram a disposição diversos brinquedos como: quebra-cabeças, cubos mágicos, ioiôs, piões, damas, pega-varetas e aquaplay.

Para uma segunda atividade, os orientadores do serviço liderados pelo oficineiro Carlos Medeiros, trouxeram uma abordagem reflexiva para os idosos. O diálogo foi iniciado com um pequeno exercício físico, para incentivar a movimentação dos idosos. Isso foi feito de forma distraída, por meio da brincadeira “Morto ou Vivo”.

Mesmo tratando de um tópico profundo, os instrutores encontraram meios de suavizar a conversa. Com pequenas pausas entre os diálogos, e a promoção de gincanas e atividades coletivas, o oficineiro aproveitou cada lembrança dos idosos, ao falarem de seus brinquedos e brincadeiras favoritas, além de pedir que as representassem através da mímica. Outra forma de abordagem utilizada foi as cantigas infantis, onde os presentes cantaram e fizeram reflexões sobre as letras.

Em depoimento, Carlos Medeiros, oficineiro do SASF “AME” explicou a relevância de trabalhar memórias afetivas para impactar o cotidiano dos mais velhos. “Muitos dos participantes do grupo, tem brincadeiras que não revivem no hoje, e é importante a gente resgatar isso. Junto com a equipe, a gente fez uma pesquisa entendendo o público e importância de entender essa atividade no hoje, para resgatar essas memórias que ajudam na cognição e nos laços familiares. Um dos focos aqui é o fortalecimento de vínculos.”

SASF

O Serviço de Assistência Social a Família e Proteção Básica (SASF) é voltado para famílias com fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade, ou qualquer outra situação de vulnerabilidade, que tem como finalidade fazer o acompanhamento e monitoramento desses núcleos familiares, que são encaminhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O objetivo é contribuir e prevenir o surgimento de novos casos, ou que os problemas já existentes se agravem, e desencadeiem no rompimento de vínculos familiares e sociais, identificando demandas das famílias e o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e inserção na rede de proteção social, entre outros. Atualmente, a Prefeitura conta com 68 serviços dessa tipologia, distribuídos pela cidade de São Paulo, com 68 mil vagas disponíveis.