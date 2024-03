Idosos já podem emitir credencial de estacionamento digitalmente em Ribeirão Pires

Os motoristas de Ribeirão Pires com idade a partir de 60 anos de idade já podem ter acesso ao serviço de emissão de credencial de estacionamento preferencial digitalmente pela plataforma GOV.BR. Para a emissão é necessário ter identificação nível prata ou ouro na plataforma e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ativa residindo em Ribeirão Pires.

A credencial digital para idoso começou a ser disponibilizada a partir dessa quinta-feira (6), após adesão pela Prefeitura ao sistema federal. O serviço pode ser acessado pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura. Para criar sua conta ou saber mais sobre os níveis de segurança da conta GOV.BR acesse: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br.

Caso o munícipe idoso queira emitir sua credencial de forma presencial, basta comparecer munido de documento de identidade oficial com foto na sede do Departamento de Mobilidade e Trânsito, localizada à Rua João Duarte, 56 – Pastoril, com atendimento de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 17h (horário comercial).

A Credencial de Estacionamento é um documento obrigatório para uso de vagas de estacionamento especiais, destinadas às pessoas com mais de 60 anos ou com deficiência física. Essas vagas são indicadas por pintura no chão ou placas, tanto nas ruas e em locais públicos quanto em comércios, shoppings, hospitais e outros estabelecimentos.

Os veículos estacionados nas vagas reservadas deverão exibir, obrigatoriamente, a credencial no painel do veículo, ou em local visível para efeito de fiscalização. Importante lembrar, o uso de vagas em desacordo caracteriza infração prevista no Art. 181, inciso XVII do CTB.

Atualmente está disponível a credencial somente para pessoas com mais de 60 anos, em breve terá a opção para portadores de deficiência.