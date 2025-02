Idoso morre após atropelamento em SP

Um trágico acidente ocorreu na tarde de domingo (2) em Perus, Zona Norte de São Paulo, onde um idoso de 88 anos, identificado como Lúcio Cologis, foi atropelado enquanto atravessava uma faixa de pedestres.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), testemunhas afirmaram que o motociclista estava empinando sua moto no momento do incidente. O atropelamento foi capturado por câmeras de segurança, que registraram o exato momento em que o idoso foi atingido enquanto cruzava a Rua Engenheiro Augusto Durant, por volta das 14h.

Após o acidente, o motociclista não prestou socorro à vítima e fugiu do local. Entretanto, ele se apresentou posteriormente à polícia e foi detido.

Imagens do incidente mostram que, mesmo após o atropelamento, o condutor retornou para pegar alguns objetos pessoais que haviam caído na via, desconsiderando a situação crítica da vítima que permanecia caída no asfalto.

Lúcio Cologis foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Taipas, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Ele havia celebrado seu aniversário no mês anterior e deixa três filhos, cinco netos e um bisneto. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (4) no Cemitério Dom Bosco, em Perus, às 10h.

O caso foi registrado como morte acidental no 33° Distrito Policial de Pirituba e está sob investigação das autoridades competentes.

A tragédia levanta questões sobre a segurança nas vias urbanas e a responsabilidade dos motoristas em relação à vida dos pedestres.