Idoso morre afogado em alagamento na zona leste de SP

Um trágico incidente ocorreu na noite de sábado (1º) em Vila Prudente, um bairro localizado na zona leste de São Paulo, onde um idoso perdeu a vida após seu veículo ser submerso por águas de alagamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu resgatar o homem, que foi imediatamente encaminhado ao Hospital Vila Alpina. Infelizmente, ele não sobreviveu aos ferimentos.

Na mesma noite, equipes da Defesa Civil do estado realizaram inspeções nas cidades da região metropolitana que foram severamente afetadas pelas chuvas iniciadas na sexta-feira (31). Essas visitas têm como objetivo avaliar os danos e a situação geral das áreas atingidas.

Em Guarulhos, a situação dos alagamentos mostrou sinais de melhora, com a maior parte das águas já recuadas. Contudo, alguns pontos ainda permanecem alagados, especialmente nos bairros Jardim Anny e Jardim Jacy. Na capital paulista, o bairro Jardim Pantanal continua enfrentando problemas com alagamentos, onde foram instalados abrigos temporários para os afetados.

A Defesa Civil emitiu alertas rigorosos devido ao intenso volume de chuvas registrados durante a noite anterior em localidades como Santos e Guarujá, localizadas no litoral sul. Apesar disso, não foram relatadas ocorrências graves nessas áreas.

O domingo começou com chuvas leves em várias regiões do estado, incluindo áreas isoladas das zonas oeste, central, sul e leste de São Paulo, assim como na região de Campinas. Durante a manhã, há previsão de pancadas de chuva fraca a moderada em alguns locais.

A partir da tarde até a noite, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul deverá intensificar as condições de instabilidade climática, resultando em novas chuvas em São Paulo. O risco de temporais é particularmente elevado nas regiões leste paulista e nas cidades de Campinas e Sorocaba.

Nas demais áreas do estado, as chuvas devem ocorrer de forma intermitente com acumulados moderados previstos. As temperaturas tendem a ser agradáveis devido à cobertura mais nublada que caracteriza o clima atual.