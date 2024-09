Idoso marca encontro por app, é dopado, tem casa saqueada e dinheiro levado

Um homem de 61 anos teve bens materiais e dinheiro furtados após marcar encontro com uma mulher que conheceu por meio de um aplicativo.

O QUE ACONTECEU

A vítima, que não teve a identidade revelada, iniciou a conversa com a mulher em um aplicativo de relacionamento. Posteriormente, eles marcaram de se encontrar presencialmente no sábado (31) em um local público e, em seguida, foram para a casa do idoso, no bairro Residencial Centenário, em Anápolis (GO), segundo informações da Polícia Militar de Goiás.

Idoso alega que foi dopado pela mulher. Aos militares, o homem contou que após chegar em sua casa com a mulher, ele se recorda de que os dois ficaram acordados até a 00h30 do domingo (1º) e que, após esse horário, ele adormeceu e acordou na manhã seguinte, por volta das 10h.

Casa foi saqueada e bens levados. Ao despertar, o homem disse que se deparou com sua residência esvaziada porque a suspeita teria levado sua TV, um fogão cooktop, um forno elétrico, o botijão de gás, outros itens de cozinha, além de seu aparelho celular e R$ 3 mil em dinheiro.

Caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás como furto.