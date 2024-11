Idoso de 77 anos sofre agressão violenta no Rio após discussão por manga

Na última terça-feira (19), um caso de violência chocou os moradores do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Luiz Carlos Mello, um idoso de 77 anos, foi brutalmente agredido por seu vizinho Carlos José Rodrigues Pinheiro, após uma discussão sobre uma manga caída no quintal da vítima. O incidente ocorreu dentro de um condomínio, onde Luiz Carlos flagrou Carlos José próximo à área da piscina. Ao questioná-lo sobre o barulho, a conversa rapidamente escalou para agressões físicas.

As câmeras de segurança capturaram o momento em que Carlos José derruba o idoso com uma rasteira, fazendo-o cair de rosto no chão. Mesmo após a queda, as imagens revelam que Luiz Carlos continuou a ser atacado. Como resultado das agressões, ele sofreu ferimentos graves, incluindo fraturas faciais, deslocamento do maxilar e perda de dentes, além de fraturas em duas costelas. Atualmente, ele se encontra internado após passar por uma cirurgia.

Após o ataque, Carlos José tentou fugir do local, quebrando um portão do condomínio no processo. Durante sua fuga, ele também agrediu um gari na rua e roubou seu celular. Graças à ação rápida dos agentes do programa Segurança Presente, o agressor foi preso e levado à 16ª DP na Barra da Tijuca. Em audiência de custódia, a prisão de Carlos José foi mantida. Ele enfrentará acusações por roubo e lesão corporal.

Este trágico incidente destaca a importância da convivência pacífica em comunidades e levanta preocupações sobre a segurança em áreas residenciais. A violência desproporcional exibida nesse episódio reforça a necessidade de medidas preventivas e de diálogo para evitar conflitos semelhantes no futuro.