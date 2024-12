Idoso de 70 anos é resgatado após passar 24h perdido em mata no Guarujá

Um homem de 70 anos foi resgatado após passar mais de um dia perdido em uma área de vegetação densa no Guarujá, litoral de São Paulo. O idoso, que havia saído para pescar acompanhado de seu cachorro, desapareceu na manhã de domingo (15), levando sua família a acionar o Corpo de Bombeiros.

Segundo informações do g1 Santos, o alerta foi feito pela esposa do idoso por volta das 22h22 daquele domingo, após ele não retornar para casa. A equipe de resgate iniciou as buscas na região conhecida como bairro Morrinhos, onde o homem teria entrado na mata às 7h30.

Na manhã da segunda-feira (16), o sargento Marcelo Vitorio e seus colegas de trabalho conseguiram localizar o idoso por volta das 12h, nas margens da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, a cerca de 20 quilômetros do ponto onde ele havia entrado na floresta.

De acordo com Vitorio, o idoso havia passado a noite caminhando sem água ou alimento e apresentava sinais de debilitação quando foi encontrado. Apesar do estado frágil, ele optou por se dirigir ao hospital por conta própria após receber os primeiros socorros dos bombeiros.

A operação de busca mobilizou os bombeiros a percorrerem mais de 15 quilômetros em terrenos difíceis. Registros em vídeo mostram os esforços da equipe durante a busca e as pegadas do cachorro na trilha, embora ainda não haja informações sobre o destino do animal que acompanhava o idoso.

Após a angustiante experiência, o homem pôde finalmente se reunir com sua esposa, encerrando um dia marcado pela preocupação e pelo alívio do reencontro.