Idoso conhecido como ‘terror do INSS’ completa 123 anos

O idoso que viralizou nas redes sociais com uma decoração de aniversário que o chamou de “terror do INSS” completou 123 anos no início de fevereiro.

Andrelino Vieira da Silva é de Aparecida de Goiânia, em Goiás, e se tornou assunto em sites internacionais pela longevidade. A carteira de identidade dele mostra que seu nascimento foi em 3 de fevereiro de 1901.

“O senhor da Silva viu duas guerras mundiais, revoluções comunistas e depois o colapso na China e na Rússia, os Beatles, a Princesa Diana e o assassinato de JFK”, repercutiu o britânico Daily Mail.

Uma das netas de Andrelino afirma que o idoso continua com a saúde boa e com disposição.

“É uma satisfação muito grande, por ele estar mais um ano com a gente assim, todo mundo junto”, disse Janaína Lemes de Souza ao portal g1.

Em 2022, ele foi homenageado pelo governo federal e recebeu uma placa do então ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni.

“É um grande orgulho ter o senhor como beneficiário do INSS. São 121 anos de uma história que ultrapassa a própria existência da Previdência Social do Brasil e merece ser celebrada. Essa homenagem é um sinal de nosso carinho, respeito e admiração.”