Idosa de 63 anos é detida por furtos em Santos e liberada após depoimento

Uma mulher de 63 anos, que foi detida pela Polícia Militar em Santos, litoral de São Paulo, após ser reconhecida por passageiros de um ônibus, foi liberada após prestar depoimento no 7º Distrito Policial. A detenção ocorreu no canal 1, no último sábado (21), e não resultou em flagrante, o que possibilitou sua soltura.

A idosa possui um histórico criminal extenso, com registros desde 1984 por furtos em diversas localidades, incluindo São Vicente e São Bernardo do Campo. De acordo com informações da TV Tribuna, afiliada da Globo, a mulher estava envolvida em uma sequência de furtos na região da Baixada Santista.

Os primeiros incidentes foram registrados na semana anterior. Câmeras de segurança mostraram a idosa furtando uma doceria em São Vicente no dia 15 e, posteriormente, um posto de combustíveis em Praia Grande no dia 16. O último furto documentado ocorreu em uma cafeteria em Santos no dia 18.

O alerta para a polícia foi feito por um passageiro do ônibus onde a suspeita estava, que ligou para o 190 informando sobre a presença da mulher. A chamada levou à mobilização das equipes da Polícia Militar, que conseguiram localizá-la na Avenida Pinheiro Machado.

Ao descer do coletivo, a idosa carregava uma sacola que utilizava para armazenar os objetos furtados, embora estivesse vazia no momento da abordagem. O cabo William Silva, que participou da operação, relatou que a suspeita confirmou sua identidade como a mulher vista nos vídeos dos furtos. Ele recomendou ainda que outras vítimas registrassem boletins de ocorrência na delegacia ou online.

A mulher foi levada ao 7º DP para prestar esclarecimentos, onde uma das vítimas compareceu para registrar sua ocorrência.