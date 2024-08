IDEB 2023: escolas e regiões apoiadas pela Parceiros da Educação disparam no ranking 

O Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados do IDEB 2023 (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que tem como objetivo medir a qualidade da aprendizagem dos estudantes brasileiros e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Apesar do cenário não muito positivo para os paulistas, o levantamento mostrou avanços extraordinários nas escolas e regiões apoiadas pela Associação Parceiros da Educação (APE), ONG focada na melhoria da qualidade da educação pública do estado de São Paulo. Entre os municípios parceiros da organização, Santo André se destacou como a região com o maior avanço no ranking de ensino, subindo 173 posições, o maior salto entre as cidades com mais de 500 mil habitantes.

“Estamos muito orgulhosos do resultado obtido em Santo André, que além de um indicador, reflete que as crianças na cidade estão aprendendo mais e melhor. Esta conquista é fruto de uma liderança comprometida com a educação e uma equipe muito engajada com os fatores essenciais para transformar a aprendizagem dos estudantes. A continuidade deste trabalho é um fator importantíssimo para que a educação continue neste ciclo de transformação e aprimoramento”, compartilha Rafael Machiaverni, diretor geral da ONG.

A APE institui parcerias entre a sociedade civil, escolas, diretorias de ensino regionais e secretarias municipais, sendo essa a maior aposta da ONG, atingindo em 2023, a marca de 90% dos alunos do segundo ano alfabetizados. Para se ter uma ideia, a média é de 43% no estado de São Paulo.

Desde 2020, a Parceiros da Educação apoia Santo André por meio do Programa de Apoio a Redes Municipais, promovendo ações que visam aprimorar a qualidade educacional e promover um desenvolvimento abrangente e eficaz nas instituições de ensino. O impacto positivo da associação no município atingiu cerca de 60 escolas e mais de 24 mil alunos. Além de Santo André, outros quatro municípios também obtiveram avanços notáveis: Espírito Santo do Pinhal, que subiu 112 posições, Mogi Mirim, que avançou 75 posições e Itaquaquecetuba, que cresceu 56 posições no ranking.

Programas de Apoio a Escolas e Diretorias de Ensino

No Programa de Apoio a Escolas, os resultados também se destacam. Nas instituições de ensino de Anos Iniciais, houve um avanço médio de 150 posições, com a E.E. Guerino Raso se destacando ao subir 522 posições. Nos Anos Finais, o avanço médio foi de 219 posições, a E.E. Camilo Marques alcançou um notável aumento de 1.680 posições. No Ensino Médio, as escolas avançaram em média 407 posições, destacando-se a E.E. Padre Sabóia com um aumento de 2.033 posições.

As Diretorias de Ensino apoiadas pela Parceiros também apresentaram progressos. Pindamonhangaba subiu 26 posições no Ensino Médio e 11 nos Anos Finais, enquanto Jundiaí registrou um aumento de 12 posições no Ensino Médio. A Diretoria de Ensino da Capital Sul 1 e Sul 2 mostraram crescimento em todas as etapas de ensino comparadas a apenas escolas de tempo parcial, com a Sul 1 subindo 14 posições no Ensino Médio, 10 nos Anos Finais e 8 nos Anos Iniciais, e a Sul 2 avançando 20 posições no Ensino Médio, 6 nos Anos Finais e mantendo estabilidade nos Anos Iniciais.

A Parceiros da Educação atua hoje em mais de 700 escolas públicas, impactando diretamente mais de 400 mil alunos. O objetivo principal da ONG é transformar a educação pública do Estado de São Paulo na melhor da América Latina até 2040.

Os resultados positivos no IDEB evidenciam que estamos no caminho certo para transformar São Paulo nessa referência internacional, além de representar uma aprendizagem melhor e maiores perspectivas para os estudantes paulistas.