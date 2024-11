Idealizadores da Série A República promovem Oficinas de bonecos de meia nas APAEs do ABC Paulista

André Milano e Aline Vasconcelos, criadores da série A República, que estreia no YouTube em 2025 com apoio da Lei Paulo Gustavo, estão promovendo oficinas de confecção de bonecos de meia para alunos das APAEs da região do ABC Paulista. A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, faz parte da contrapartida social do projeto e atenderá 12 turmas, cada uma com cerca de 15 alunos.

As oficinas têm duração de cerca de uma hora e oferecem aos participantes a oportunidade de confeccionar seus próprios bonecos de meia, com todo o material fornecido pela equipe. Os idealizadores, junto com monitores das APAEs, orientam os alunos durante o processo. Ao final da oficina, os bonecos ficam com os participantes como uma lembrança especial da atividade.

Já foram realizadas oficinas na APAE Diadema, e os próximos encontros estão agendados para os dias 25 e 26 de novembro na APAE de São Caetano. Além das oficinas, o projeto também contempla rodas de conversa em faculdades, onde episódios da série serão exibidos, seguidos de debates com uma psicóloga sobre os desafios enfrentados na vida universitária.

Sobre A República

Com estreia prevista para 2025 no YouTube, A República acompanha três bonecos – o roqueiro Ramone, o milionário Ludi e o interiorano Serginho – que, por diferentes razões, acabam dividindo uma república universitária. Entre as dificuldades de adaptação e o convívio em um mundo dominado por humanos, a série mistura humor e crítica social para abordar questões do dia a dia.

As oficinas e rodas de conversa reforçam o compromisso dos idealizadores de A República e do Governo do Estado de São Paulo, através da Lei Paulo Gustavo, em promover cultura e educação de forma acessível e inclusiva.