Idade média das mães paulistanas é de 29,4 anos

Apesar do baixo número de filhos por mulher na capital paulista, há uma grande diferença entre as subprefeituras. Nos extremos, temos Parelheiros, onde registrou-se 1,66 filho por mulher, idade média materna de 28 anos e maior proporção de nascimentos entre as mães de 20 a 24 anos, e o subdistrito de Vila Mariana, onde o número médio de filhos por mulher foi de 1,05, idade média materna de 34,7 anos e maior concentração de nascimentos entre as mães de 35 a 39 anos.

“Essa diferença reflete a diversidade de comportamentos reprodutivos das mulheres da capital, cujas idades médias maternas variaram de 27,3 a 35,0 anos”, explica Lúcia Mayumi Yazaki, pesquisadora da Gerência Demográfica da Fundação Seade, responsável pela análise.

Ainda em relação aos exemplos das subprefeituras de Parelheiros e Vila Mariana, é marcante o diferencial do padrão etário das mulheres ao terem filhos nessas duas regiões, que espelham a diversidade na cidade: enquanto 62% dos nascimentos em Parelheiros ocorreram entre mulheres com menos de 30 anos, na Vila Mariana 85% dos casos acontecem após essa idade.

