Ícone do voleibol, Gerson Monte retorna às quadras aos 62 anos no Vôlei Master 2024

Após um hiato de três décadas, Gerson Monte, ícone do voleibol paraense dos anos 1980, retorna às quadras para competir no Vôlei Master 2024. Gerson, que iniciou sua carreira na Tuna Luso Brasileira aos 16 anos, conquistou uma série de títulos regionais e nacionais até ser forçado a interromper sua trajetória nas quadras aos 33 anos devido a problemas no joelho. O evento será realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema.

Gerson, agora com 62 anos, rememora sua participação em competições de alto nível ao longo da carreira, enfrentando equipes renomadas como o Minas Tênis Clube e o histórico time da Pirelli. Após sua saída das quadras, ele obteve sucesso também nas areias, destacando-se em eventos como o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

A volta às quadras acontece na categoria 50+ do Vôlei Master, onde Gerson defenderá o IVBI (PA). “O retorno é cercado de expectativa. Após tanto tempo afastado das quadras indoor, a oportunidade de competir novamente e reencontrar antigos amigos é extremamente gratificante”, comenta Gerson.

O Vôlei Master 2024 reafirma seu prestígio como um dos eventos mais tradicionais do voleibol brasileiro. A partir de 16 de novembro, mais de duas mil atletas se reunirão em Saquarema para a competição que também serve como classificatória para a Superliga Master 2025. Serão oito dias intensos com a participação de 156 equipes nas categorias indoor e um número expressivo de duplas e quartetos nas competições de praia.

Figuras icônicas do voleibol nacional, como Fernanda Venturini e Karin Rodrigues, estarão entre os participantes. “Este evento simboliza a paixão contínua dos brasileiros pelo voleibol e promove não apenas a competição, mas também a saúde e amizade”, destaca Radamés Lattari, presidente da CBV.

A competição classifica 33 equipes para a Superliga Master, incentivando ainda mais a prática do esporte entre veteranos. Esta iniciativa sublinha o compromisso da CBV em fortalecer o voleibol em todas as suas formas, mantendo viva a chama do esporte entre gerações passadas e futuras.