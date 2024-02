Ícone do segmento, americana Lucas Oil anuncia patrocínio à Stock Car

Líder mundial em aditivos e lubrificantes automotivos de alta performance, a norte-americana Lucas Oil anunciou um acordo de patrocínio com a Stock Car Pro Series na temporada 2024. Marca icônica do motorsport internacional, a empresa é mundialmente conhecida por sua presença em campeonatos de grande prestígio, como a NASCAR, Fórmula Indy e NHRA. O acordo prevê o fornecimento de lubrificantes para a Stock Car e reflete a contínua expansão da empresa no Brasil, seguindo o lançamento recentemente anunciado de seus produtos no mercado nacional.



“Reconhecemos o imenso potencial e paixão pelo automobilismo no Brasil e na América Latina”, disse Brandon Bernstein, Diretor de Marketing de Parcerias da Lucas Oil. “Nosso envolvimento com a Stock Car enfatiza o compromisso de apoiar e crescer em uma categoria que é profundamente amada nessas regiões, conectando-nos com entusiastas das corridas e clientes, e introduzindo nossos produtos de alta qualidade em um novo mercado. Estamos empolgados em fazer parte dessa cena dinâmica das corridas.”



Principal campeonato do esporte a motor no continente, a Stock Car Pro Series chegará em 2024 a 45 anos de história, num momento em que também se expande para outros mercados, com corridas previstas para a Argentina e Uruguai.



“É importante para um campeonato como a Stock Car, que a cada ano se torna cada vez mais internacional, ser reconhecida e apoiada por uma marca icônica como a Lucas Oil. As duas corporações têm uma sinergia que torna essa nova associação natural e muito promissora”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotor da Stock Car Pro Series.