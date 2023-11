Ícone do funk melody, Stevie B desembarca em SP para show em noite de flashback

O funk melody está mais vivo que nunca. Sucesso no Brasil e no mundo desde os anos 80, Stevie B retornou ao país para a terceira edição do Baile dos Sonhos, evento que já conquistou gerações. Além disso, no dia 02 de dezembro, o dono dos hits “In My Eyes” e “Spring Love” fará apresentação única em Santo André, em São Paulo, na Noite Flashback – Especial White Party, que recebe os maiores ícones da música dos anos 80 e 90.

A viagem à melhor época do funk melody será no Clube Atlético Aramaçan e os ingressos estão à venda pelo site oficial www.clubedoingresso.com.

Maior e melhor

Em Santo André, fará show solo, mas ultrapassando as barreiras do funk carioca, Stevie está em turnê por todo o país também com o Baile dos Sonhos, ao lado de Trinere, Buchecha, DJ Tubarão e outros diversos grandes nomes. O maior diferencial da terceira edição é levar o Baile dos Sonhos em diversas cidades. Após sucesso no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, o Baile ainda passará por Brasília e voltará para o Rio.

“Quero saciar a fome de brasileiros que agora são adultos e sentem falta dessa música. Quero trazer isso de volta em uma escala nunca antes vista e fazer durar. Além disso, dar a nova geração uma visão de que realmente é possível seguir em frente com seus sonhos e aspirações, assim como estamos fazendo”.

Apaixonado pelo Brasil

A história de amor de Stevie com o Brasil vai além da música. Casado com a carioca Paula há mais de 30 anos, o cantor divide seus dias entre a casa no Rio de Janeiro e em Las Vegas. “O público brasileiro vai além da minha imaginação e até hoje eu me surpreendo com o quanto amam a nossa música mais do que em qualquer outro lugar do mundo. O Brasil é a minha casa”.

A voz de “Spring Love” também destaca sua alegria em fazer parte do funk brasileiro, além do país compor seu maior número de fãs. “É evidente que nossa música teve impacto na nova geração. É o que estamos vendo e está funcionando melhor no Brasil do que em qualquer outro lugar. Estou muito orgulhoso da nova geração que nasceu desse movimento como Anitta, Ludmilla, Dennis DJ e tantos outros”.

Saiba mais em:

https://www.instagram.com/obailedossonhos/

Serviço:

Data: 02 de dezembro de 2023

Horário: 22:00H

Local: Clube Atlético Aramaçan (Rua São Pedro, 345 – Vila América)

Ingressos à venda em: https://www.clubedoingresso.com/evento/stevieb-clubeatletico

Valor:

Lote promocional: A partir de R$ 70 + taxas