ICMC e Sociedade Brasileira de Matemática divulgam vencedor do Prêmio Gutierrez 2024

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, e a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) têm a satisfação de anunciar o trabalho vencedor do Prêmio Professor Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon 2024. A tese intitulada Alguns resultados de regularidade em teoria geométrica da medida é a ganhadora desta edição.

Desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Matemática do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP, a tese é de autoria de Reinaldo Resende de Oliveira, que foi orientado por Stefano Nardulli, da Universidade Federal do ABC (UFABC), e coorientado por Camillo De Lellis, da Princeton University.

A premiação será realizada em cerimônia oficial no ICMC, dia 23 de setembro, às 14 horas, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano.

Sobre o Prêmio – Organizado pela SBM e pelo ICMC, o Prêmio Professor Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon é atribuído anualmente à melhor tese de doutorado em matemática defendida em programas de pós-graduação reconhecidos pelo MEC, considerando os quesitos originalidade e qualidade. Os trabalhos participantes devem ter sido defendidos no Brasil no ano letivo anterior ao ano da premiação.

O reconhecimento consiste em certificado e prêmio em dinheiro no valor de R$ 3 mil para o autor do trabalho premiado, além de certificados para o orientador e o coorientador. A seleção é feita por uma banca de especialistas, indicada pela Comissão Coordenadora do Prêmio, formada pelo coordenador do Programa de Pós-Graduação em Matemática do ICMC, um orientador do programa e um membro indicado pela SBM.

No ano passado, a vencedora do Prêmio Gutierrez foi Emily Quesada-Herrera por sua tese On uncertainty principles, Fourier optimization and the Riemann zeta-function, em que foi orientada pelo professor Emanuel Carneiro, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).