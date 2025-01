ICMBio reabre inscrições para concurso

A partir das 10 horas do dia 17 de janeiro até as 18 horas do dia 27 de janeiro, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) reabrirá as inscrições para seu concurso público. As informações foram divulgadas no Diário Oficial da União nesta terça-feira, dia 14.

O concurso visa preencher um total de 350 vagas de nível superior, distribuídas entre os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, com remunerações que podem chegar até R$ 8.800,00. Dentre as oportunidades, estão disponíveis 120 para analistas administrativos e 230 para analistas ambientais, que atuarão em diversas regiões do Brasil e na sede em Brasília (DF).

As provas objetivas e discursivas, que estavam inicialmente agendadas para o dia 23 de fevereiro, foram adiadas para o dia 30 de março. Os candidatos devem estar cientes de que a realização das provas ocorrerá no período da tarde, o que impossibilitará a participação simultânea em ambos os cargos.

A jornada de trabalho dos selecionados será de 40 horas semanais. Além disso, é importante destacar que o edital reserva 20% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 93 para o cargo de Analista Administrativo e R$ 99 para Analista Ambiental. É possível solicitar isenção da taxa para candidatos que são doadores de medula óssea ou que estejam inscritos no CadÚnico.

O cronograma completo do concurso é o seguinte:

Reabertura das Inscrições: 17/01 a 27/01/2025

Data limite de pagamento das inscrições: 14/02/2025

Divulgação dos locais de provas: 17/03/2025

Aplicação das provas: 30/03/2025

Consulta individual aos gabaritos preliminares: 1º a 3/04/2025

Divulgação preliminar da prova discursiva: 1º/04/2025

Divulgação dos Gabaritos: 4/04/2025

Resultado final das provas objetivas e provisório da prova discursiva: 30/04/2025

Em agosto do ano anterior, o Ministério da Gestão já havia autorizado a realização deste concurso. A última seleção promovida pelo ICMBio ocorreu em 2021, quando foram preenchidas 171 vagas em diversas áreas.