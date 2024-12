ICMBio abre concurso para 350 vagas com salários de até R$ 8,8 mil

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou, nesta segunda-feira (9), a abertura do edital para um novo concurso público, que oferece 350 vagas para profissionais com formação superior. As oportunidades são distribuídas entre os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, com salários iniciais que podem alcançar até R$ 8.817,72. A seleção será conduzida pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Este concurso foi previamente autorizado pelo Ministério da Gestão em agosto, marcando a primeira seleção desde 2021, quando 171 posições foram preenchidas. As atuais vagas estão alocadas da seguinte forma: 120 para Analista Administrativo e 230 para Analista Ambiental, abrangendo diversas regiões do Brasil e a sede do instituto em Brasília (DF).

Das vagas totais oferecidas, 20% são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, enquanto 5% são destinadas a pessoas com deficiência. Os candidatos devem possuir diploma de nível superior em qualquer área, e os aprovados deverão cumprir uma carga horária semanal de 40 horas.

As inscrições serão abertas às 10h do dia 16 de dezembro e se estenderão até as 18h do dia 3 de janeiro. Os interessados devem realizar o cadastro no site do Cebraspe. As taxas de inscrição estão fixadas em R$ 93 para o cargo de Analista Administrativo e R$ 99 para Analista Ambiental. Isenções podem ser solicitadas por doadores de medula óssea registrados no Ministério da Saúde e candidatos inscritos no CadÚnico.

As provas objetivas e discursivas estão agendadas para ocorrer em todas as capitais brasileiras no dia 23 de fevereiro de 2025. O cronograma detalhado prevê que os locais das provas serão divulgados em 10 de fevereiro, com os gabaritos sendo publicados em 28 de fevereiro. O resultado final das provas objetivas e o provisório da prova discursiva estão previstos para serem anunciados em 26 de março.

Essa iniciativa faz parte dos esforços contínuos do ICMBio em fortalecer suas equipes com profissionais qualificados, visando aprimorar a gestão ambiental no país. Para mais informações sobre o edital completo e o processo seletivo, os candidatos podem acessar o site oficial do Cebraspe.