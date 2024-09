ICDH amplia ações socioambientais e de acolhimento no Caldas Country Festival 2024

O Caldas Country Festival 2024 terá a presença do Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH) com duas grandes iniciativas focadas em responsabilidade socioambiental e acolhimento. Uma delas é o projeto “Universo Bem Me Quer”, que visa à coleta e destinação correta de resíduos orgânicos e recicláveis, garantindo que o evento tenha um impacto ambiental minimizado. A outra ação é o espaço “Lace O Respeito”, que oferece acolhimento e apoio a vítimas de homofobia, assédio e racismo, além de atender crises de ansiedade e pânico.

O festival, que acontece nos dias 15 e 16 de novembro em Caldas Novas, Goiás, é um marco no calendário nacional de eventos musicais há mais de uma década. Parte do Circuito Sertanejo, é a última etapa de seis grandes festivais sertanejos no Brasil. Este ano, o evento conta com artistas renomados como Jorge & Mateus, Murilo Huff, Nattan, Edson & Hudson, Guilherme & Santiago, Ralf e Luiz Claudio & Giuliano. A edição anterior atraiu 45 mil pessoas e contou com mais de 20 horas de música com apresentações de grandes nomes como Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa e Gustavo Mioto.

O “Universo Bem Me Quer”, parceria com cooperativas locais, assegura que a coleta de resíduos do evento siga os mais altos padrões de sustentabilidade, incluindo a destinação correta de resíduos orgânicos e recicláveis. Em 2023, o projeto recolheu 15.580 toneladas de resíduos, beneficiando 37 agentes ambientais. O ICDH atua como fiscalizador e parceiro, garantindo que a cooperativa possua as licenças necessárias e que os trabalhadores tenham condições dignas, com acesso a alimentação, água e EPIs.

Na área de acolhimento, o projeto “Lace O Respeito” oferece suporte a vítimas de assédio, racismo, homofobia e crises de pânico e ansiedade. Em parceria com a TIM, o espaço contará com psicólogas especializadas em todos os dias do evento. Além disso, promotores circularão entre o público para conscientizar sobre assédio e outras formas de discriminação. No ano passado, a tenda de acolhimento realizou 12 atendimentos, e com o apoio da TIM, a campanha estará ainda mais robusta em 2024.

Ambas as iniciativas, “Universo Bem Me Quer” e “Lace O Respeito”, serão promovidas nos telões de LED do Caldas Country durante os intervalos, reforçando a conscientização do público. Os ingressos para esta edição especial estão à venda no site Totalacesso.com, garantindo que os fãs de sertanejo não percam um dos eventos mais aguardados do ano, e haverá virada de lote nesta sexta-feira (27).