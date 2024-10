IC Play recebe curtas-metragens do 17° Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul

A partir deste sábado, 26 de outubro, a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita de cinema brasileiro, estreia parceria inédita com o 17º Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul. O catálogo recebe cinco curtas-metragens desta edição do evento, que aconteceu presencialmente no Rio de Janeiro entre os dias 18 e 25 deste mês. O encontro foi criado pelo ator e cineasta carioca Zózimo Bulbul (1937-2013), um dos mais destacados nomes do cinema negro produzido no país. Os filmes ficam na IC Play até 10 de novembro.

O acesso à Itaú Cultural Play está disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.

Com a função de dar voz aos cineastas e realizadores negros e integrar a cena entre Brasil, África, Caribe e outras diásporas, o Encontro de Cinema Negro é realizado pelo Centro AfroCarioca de Cinema, localizado no Rio de Janeiro e fundado por Bulbul em 2007, mesmo ano da estreia do evento. A IC Play é o único suporte de exibição on-line dos filmes da edição deste ano, que foram exibidos presencialmente durante a programação.

A curadoria apresenta cinco curtas-metragens brasileiros, vindos das regiões Sudeste, Nordeste e Norte, que abordam temas como liberdade, identidade estética, diáspora e representatividade. O documentário Mama – Africanos em São Paulo (2023), de Rafael Aquino, parte da trajetória da senegalesa Diamu Fallow Diop, conhecida como Mama África, para abordar a presença de imigrantes africanos na capital paulista e no Brasil. Também de cunho documental, o filme experimental Nó (2022), de Midi Alves, mergulha na história das tranças e seus símbolos na cultura negra.

O outro curta-metragem experimental deste recorte em exibição é Dançando na chuva (2023), de Jaime Lauriano. Nele, o cineasta parte da comédia musical norte-americana Cantando na Chuva (1952) para tratar da violência policial e da realidade dos jovens negros no Brasil contemporâneo, onde andar com um simples guarda-chuva na mão pode ser uma sentença de morte. No drama Preciso falar do futuro além-mar (2023), de Carine Fiúza, uma mulher à beira do Atlântico evoca os efeitos das migrações nos corpos negros. Com protagonismo da atriz Norma Goes, o filme paraibano foi gravado em super 8 e procura jogar luz à subjetividade, potência e ancestralidade das mulheres negras no cinema da Paraíba.

Por fim, a seleção recebe a animação Cem pilum – A história do dilúvio (2022), de Thiago Morais, que resgata a lenda da etnia indígena Desana e homenageia um dos líderes desse povo, o artista plástico Feliciano Lana, morto em 2020.

Mais Bulbul na IC Play

Para quem quiser conhecer mais sobre a obra de Zózimo Bulbul, além deste recorte do Encontro, o catálogo da IC Play oferece o seu filme de estreia como diretor, o curta-metragem Alma no Olho, dificilmente encontrado em streamings. Lançada em 1973, a produção foi uma das primeiras a questionar a presença negra nas telas e é uma pérola raríssima do cinema experimental brasileiro.

Nela, retratos do rosto, da boca e de outras partes de um corpo negro nu direcionam a narrativa sobre a trajetória do negro desde a África mítica até a condição de escravo acorrentado pelo colonizador branco.

O filme é uma das 16 produções que integram a coleção Narrativas Negras, que também traz séries e documentários, de diferentes épocas e regiões do país, que valorizam a negritude e refletem sobre o racismo no Brasil. Ela é uma das coletâneas da IC Play com potencial para ser usada por professores e educadores na abordagem de certos assuntos em sala de aula.

Sobre o Afrocarioca de Cinema

Lugar de resistência da cultura afro-brasileira, fundado em 2007 por Zózimo Bulbul, o Centro AfroCarioca de Cinema é pioneiro como espaço de pensamento e construção dos novos rumos do cinema e, mais especificamente, do cinema negro no Brasil. E o faz não só através de mostras de cinema, mas também de processos de formação, capacitando e lançando gerações de cineastas através de oficinas, pitchings, seminário, pesquisas de novas linguagens e tecnologias e acervo de memória – em 17 anos, já foram formadas mais de duas mil pessoas. Uma de suas grandes realizações é o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul: Brasil, África, Caribe e outras diásporas, que, nas suas 17 edições, já apresentou mais de 1,5 mil obras de cineastas brasileiros, africanos e caribenhos.

Sinopses – Filmes

Preciso falar do futuro além-mar

De Carine Fiúza (5 min, 2023)

Classificação indicativa: AL – livre

Sinopse: À beira-mar do Atlântico, no ponto mais oriental das Américas, corpo e voz altiva confessa o desejo de vida e liberdade.

Dançando na chuva

De Jaime Lauriano (32 min, 2023)

Classificação indicativa: A14 – descrição de violência

Sinopse: Nos anos 1950, nos Estados Unidos, dançar na chuva com um guarda-chuva preto era um sinal de liberdade, mas para um jovem negro no Brasil contemporâneo, pode ser uma sentença de morte. A partir desse contraponto, o filme intervenção desenvolve uma ode às vidas negras, através da cosmogonia dos Orixás, em confluência com o pensamento intelectual afro-diásporico, Hip Hop, a cultura de rua e dança negra nas suas diferentes expressões.

Nó

De Midi Alves (10 min, 2022)

Classificação indicativa: AL – livre

Sinopse: Um mergulho sobre a historicidade das tranças, a relação dos cabelos e transições enquanto processo de afirmação de identidade estética de pessoas negras que traz, através de um jogo de imagens e sensações auditivas, uma analogia pré e pós colonial dessa relação. Também faz uma crítica sobre as intervenções sistêmicas com a arte contemporânea marginal.

Mama – Africanos em São Paulo

De Rafael Aquino (17 min, 2023)

Classificação indicativa: AL – livre

Sinopse: A trajetória da senegalesa Diamu Fallow Diop, conhecida popularmente como Mama África, possibilita atualizar o nosso olhar sobre a rica diversidade cultural dos povos africanos, que amplia e modifica os rumos dos fluxos migratórios da cidade de São Paulo e do Brasil.

Cem pilum – A história do dilúvio

De Thiago Morais (8 min, 2022)

Classificação indicativa: AL – livre

Sinopse: No tempo antigo, existiam mais animais ferozes do que pessoas. Então, Deus Criador ordenou o dilúvio. Resgate de uma das histórias contadas pelo líder desse povo, Feliciano Lana, fazendo uma homenagem ao artista, que foi vítima da Covid-19.

17º Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul

De 26 de outubro a 10 de novembro na IC Play

Na Itaú Cultural Play: www.itauculturalplay.com.br

Disponível nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.