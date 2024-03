Ibrachinha promove exposição fotográfica “Cultura Ecológica de Qinghai” em SP

Como parte das comemorações dos 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China, o Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina) e o Consulado Geral da República da China em São Paulo, promovem a exposição fotográfica “Cultura Ecológica de Qinghai”, que apresenta a vitalidade de Qinghai, no noroeste da China, por meio de imagens que retratam as principais atrações naturais da província. A mostra é gratuita e será realizada entre 23 de março a 23 de abril, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Com a presença do Cônsul-Geral da China em São Paulo, Yu Peng, e do presidente do Ibrachina, Thomas Law, a abertura da exposição acontecerá no dia 23 de março, às 15:30h. “É uma grande oportunidade ter essa exposição e este evento para conhecermos sobre arica cultura de Qinghai. Será um encontro importante na área da cultura e do turismo, realizando o networking entre os profissionais da área e fortalecendo as relações entre o Brasil e a China”, destaca Thomas Law, presidente do Ibrachina e do Chinese Bridge Club in São Paulo.

A exposição é uma realização do Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina), revista China Hoje, Consulado Geral da República da China em São Paulo, Federação Chinesa de Literatura e Arte, e Federação de Literatura e Arte de Qinghai. Para os interessados, os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pelo Sympla.

Serviço

Exposição fotográfica “Cultura Ecológica de Qinghai”

Data da abertura: 23 de março de 2023, às 15h30

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo

Sobre Thomas Law

Thomas Law é doutor em Direito Comercial pela PUC/SP, sócio-proprietário do escritório de advocacia que leva seu nome, presidente da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina) e fundador do hub de inovação Ibrawork, além de diretor do Centro de Estudos de Desenvolvimento Econômico e Social da Universidade de São Paulo (USP).

O Ibrachina tem como finalidade promover a integração entre as culturas e os povos do Brasil, China e de países que falam a língua portuguesa. O Instituto atua em parceria com universidades, entidades e associações, além de fazer parte das Frentes Parlamentares Brasil/China, BRICS, criadas pela Câmara dos Deputados, e de Cooperação Política Cultural entre Brasil, China, Coreia e Japão, da Câmara Municipal de São Paulo. Já o Ibrawork é um centro de inovação com foco em smarts cities e oferece suporte para criação de incubadoras e programas de aceleração, promoção de hackathons, pesquisa e desenvolvimento, além da criação de startups.

Sobre o Ibrachina

