Ibrachina trata de programação cultural com o secretário de Turismo de SP

O presidente do Ibrachina e do IBCJ, Thomas Law, reuniu-se com o secretário de Turismo da Prefeitura de São Paulo, Rodolfo Marinho. Na pauta, a programação cultural de celebrações dos 50 anos de relações entre Brasil e China, comemorados em 2024.

Entre os eventos citados, estão as celebrações do Ano Novo Chinês na Liberdade. Será realizado pela Associação Amizade Brasil-China, com apoio do Ibrachina nos dias 24 e 25 de fevereiro. O evento deve reunir mais de 200 mil pessoas na Praça da Liberdade.

O objetivo da reunião foi alinhar uma parceria da Secretaria de Turismo com o Ibrachina para a realização da programação cultural de 2024. “A cultura chinesa tem despertado cada vez mais atenção dos brasileiros, e queremos ter uma parceria nessa divulgação em São Paulo, como já temos em outras cidades como Foz do Iguaçu”, destacou Thomas.

“Na secretaria de Turismo apoiamos eventos importantes que promovem o turismo na cidade de São Paulo, seja na área de negócios, de eventos culturais ou de lazer”, pontuou o secretário Rodolfo.

Além de Thomas e do secretário, participaram da reunião Ana Kaline Ou Law, diretora Administrativa do Ibrachina; André Sun, diretor cultural do Chinese Bridge Club in São Paulo; Felipe Agne, diretor de comunicação do Ibrachina; e Julia Ferreira, relações internacionais do Ibrachina. Pela secretaria, também estavam Victória de Paul